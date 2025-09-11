Almirante visitará a Chacarita con una situación más aliviada

El gol de José Luis Escurra representó más que un gol, más que una victoria, más que tres puntos. Es que Almirante, con un tranco largo logró alejarse de la zona de descenso. Pero aún falta, que lleva a mantener cautela máxima, ya que restan jugarse 12 puntos. Claro que el dato que entusiasma es que el Mirasol puso en 10 puntos la diferencia con Defensores Unidos de Zárate y 12 con respecto a Talleres de Remedios de Escalada.

En realidad, poco importó cómo se llegó a la cosecha de tres puntos, ya que la premisa estaba en instalar una mayor diferencia con respecto a sus rivales directos, como lo son CADU y Talleres, que cierran las posiciones.

Rodrigo Alonso sintió alivio, un acto de descomprimir tanta negatividad de resultados durante la campaña actual, que lo puso a Almirante en la lucha por zafar del descenso. “No solamente fueron tres puntos”, definió el entrenador de Almirante Brown, quien le dio real dimensión a la victoria ante el Candombero: “El resultado nos dio tranquilidad a todos”.

A pesar de ello, el entrenador aurinegro no perdió de vista los lados flacos que desnudó el equipo. “Nos cuesta mucho hacer un gol. Escurra estuvo en el momento indicado y entró la pelota, pero sabemos que falta un montón y que tenemos que mejorar mucho más”, señaló y apuntó: “Pero, cuando no entra por jugadas elaboradas, que sea a través del empuje”.

En definitiva, Almirante irá a San Martín en busca de la salvación definitiva, para despegarse de toda preocupación en las tres fechas finales. Y será después de un capítulo en el que se alinearon los planetas, ya que a la victoria sobre San Telmo se sumaron las derrotas de CADU, que perdió 0-1 ante Deportivo Morón, y de Talleres, que también cayó por la mínima a manos de Temperley.

Por ello, la atención mirasol, además de su “presenciabilidad” ante Chacarita, estará en Caseros, en donde Estudiantes recibirá al CADU, y en Escalada, casa de Talleres que recibirá a un alicaído Colón, que en las posiciones fue superado por Almirante Brown.