En Brown el operativo "creer" ya está en marcha

Sangiovanni subrayó que el equipo salió a disfrutar del partido ante Colón con otra mentalidad, lo que les permitió llevarse los tres puntos que consideró vitales para encarar lo que resta del torneo. "Con Colón sabíamos lo que significaba ganar ese encuentro y salimos con otra cara, salimos a disfrutar", afirmó. Asimismo, reflexionó sobre encuentros anteriores en los que la suerte no estuvo de su lado, pero que igualmente marcaron un punto de inflexión en el equipo, destacando que "el penal contra Atlanta nos quitó un buen resultado, lo mismo con Almirante".

El defensor atribuyó gran parte de este cambio al técnico Jorge Vivaldo, cuyo liderazgo y mensaje de perseverancia revitalizó al plantel. "El Flaco Vivaldo nos devolvió un poco las esperanzas que en algún momento habíamos perdido", aseguró Sangiovanni junto a Deportes del Sur. Añadió que el entrenador logró transmitir al equipo que "nunca hay que darse por vencidos", lo que se ha visto reflejado en su capacidad para empatar y dar vuelta partidos que parecían perdidos.

Con seis fechas restantes en el torneo, Brown de Adrogué aún se enfrenta a un desafío importante, estando a 7 puntos de Almirante Brown, el último equipo fuera de la zona de descenso. No obstante, Sangiovanni mantiene la convicción de que el equipo está preparado para afrontar las "finales" que restan: "De local no podemos dejar pasar puntos porque la diferencia con Rafaela es mínima y no nos podemos dormir", destacó.

Finalmente, Sangiovanni puso de relieve la cohesión del grupo como un factor clave en este tramo decisivo: "Este es un grupo muy unido que está compenetrado por el mismo objetivo y que tiene un gran ambiente". Con el mismo enfoque con el que enfrentaron a Colón, Brown de Adrogué se propone encarar cada partido con la misma determinación para alcanzar su meta de salvarse del descenso.