Esteban Gini no seguirá en el Turismo Carretera en lo que queda de la temporada

El piloto quilmeño le comunicó su decisión al equipo Maquin Parts, por lo que no continuará en la lucha por la Copa de Oro, donde obtuvo un triunfo. La denuncia sobre lo ocurrido en la fecha de San Luis lo marcó a fuego

El piloto quilmeño Esteban Gini no continuará dentro del Turismo Carretera en lo que queda de la temporada, tras comunicarle la decisión al equipo Maquin Parts, por lo que no tomará parte en las próximas fechas del 10 de noviembre en La Pampa y el 1 de diciembre en La Plata. La novedad fue confirmada por Horacio Soljan, propietario de la estructura de Venado Tuerto, quien anunció que el quilmeño se dio de baja, y de este modo no seguirá en la lucha por la Copa de Oro, con un triunfo en su haber.