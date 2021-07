 Facundo Manes: "como la democracia fue en el '84, la educación es hoy"

Durante su recorrida por Junín y Chacabuco, Manes sostuvo que “si no queremos seguir involucionando y discutiendo el subdesarrollo sustentable, si no queremos seguir ese camino de administrar la pobreza, de chicos que se quieran ir del país, de gente deprimida, tenemos que hacer algo parecido a lo que se hizo en el 83´ con la reconstrucción democrática, pero ahora con otro paradigma, que enfrente los desafíos del siglo XXI”

El precandidato manifestó que “la Revolución del Conocimiento incluye una fuerte revolución en nutrición infantil, una revolución en salud, invertir en educación de calidad. Los docentes deben volver a ser parte de las profesiones más prestigiosas de la sociedad, los debemos reconocer como el trabajo más importante de un país”

La educación

“Tenemos que volver a definir el concepto de educación. No es solamente aprender un dato, la educación es también una brújula confiable, para navegar en un mundo dinámico, cambiante”, y enfatizó: “la educación no es un slogan, una frase linda, es lo que cambió nuestra vida. Yo no estaría acá si no fuera por la educación pública argentina”

El candidato a diputado, invitó a los argentinos a “luchar por la Argentina que merecemos, no podemos renunciar a la Argentina, somos más que esto”.

En esa línea, Manes reflexionó sobre la necesidad de tener que “decirle a los jóvenes, que no acepten las cosas como están, que tienen que salir y luchar, porque cuando en la historia los jóvenes salieron y lucharon sucedieron cosas inimaginables”

Facundo Manes participó de un encuentro con docentes de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), donde fue recibido por Guillermo Tamarit, rector de esa casa de estudios y por el rector de Universidad Nacional de San Antonio de Areco (UNSAdA), Jerónimo Ainchil.

Manes estuvo acompañado por Danya Tavella, segunda precandidata por Dar el Paso; Víctor Aiola, Intendente de Chacabuco; Érica Revilla, Intendenta de General Arenales y candidata a Senadora; Franco Flexas, Intendente de General Viamonte; Vicente Gatica, Intendente de Bragado y Salvador Serenal, Intendente de Lincoln. Además, participaron Natalia Quintana, precandidata a Senadora Provincial y Alejo Pérez y Juan Pablo Itoiz, precandidatos a Concejales en Chacabuco y Junín respectivamente.