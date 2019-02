Florencio Varela: buscan con desesperación a Roxana Paola Villalba

Roxana Paola Villalba no da señales de vida ni a familiares ni amigos. Es por eso que su madre, Alejandra Villalba, busca con angustia alguna pista que la lleve hasta su paradero. “Ella se fue de casa a encontrarse con un chico con el que estaba saliendo. Yo me fui a trabajar y ella se estaba bañando para salir a Caballito, donde vive Pablo. No sé el apellido ni la dirección, sólo su nombre”, manifestó Alejandra a Popular.

Roxana es trasplantada hepática. El 13 de diciembre pasó por el Hospital Argerich, donde asiste regularmente para sus controles. Sin embargo, después de ese día no volvió a pisar el nosocomio.

“Ella cobra una pensión y no volvió a usar la tarjeta de débito”, reveló Alejandra, al tiempo que agregó: “Yo creo que puede estar en peligro, que le pudo haber pasado algo malo. No puede ser que no se comunique no nadie de su entorno en tanto tiempo. No se conectó más a sus redes sociales”.

Por último, la madre de la joven aseguró que el joven con el que su hija mantenía una relación “no contestó más los mensajes en Facebook”. “Me dijo que se habían distanciado y que Roxana no había vuelto a su casa. Y después no me respondió nunca más”, afirmó.