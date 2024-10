Giselle Muñoz buscará la gloria en los próximos Juegos Paralímpicos

El mencionado torneo internacional se lleva a cabo todos los años en nuestro país, el que siempre había sido esquivo para la matancera.

"Durante varios años luché por el podio, pero no se me daba, pero ahora se me dio", comentó en diálogo con este medio. "Fue súper positivo, ya que antes no me daba muchos puntos, pero esta vez vinieron jugadoras y jugadores de varios países", explicó y subrayó: "En particular, vino una polaca, que tiene muchos puntos más que yo, y pude ganarle, con lo cual me sirve para escalar en el ranking".

Si bien el escalafón aún no se oficializó, todo indica que la jugadora, que representa a Spin Tenis de Mesa Villa Crespo, saltará del séptimo al sexto peldaño.

"De este modo comencé de nuevo la carrera para Los Angeles, ya que me quedé en la puerta de los juegos de París, porque había quedado como primera suplente", afirmó Giselle Muñoz.

No pudo lograr la clasificación directa en los Juegos Para Panamericanos, después en el Preolímpico de Tailandia quedó segunda, a raíz de que perdió la final ante una jugadora rusa, cuando el torneo sólo entregaba una plaza, en este caso al campeón.

"Fue increíble lo que pasó. Porque la rusa no pudo ir a París por cuestiones administrativas, pero nunca avisó y así no me sirvió de nada ser primera suplente", relató la matancera, quien aclaró: "Por estas cuestiones me daré una revancha para intentar llegar a Los Angeles".