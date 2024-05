González expresó su felicidad por el debut con Argentino de Quilmes

Después de varias semanas en las que entrenó con el plantel y sólo se dio el gusto de sumar minutos en partidos amistosos, el futbolista se calzó la camiseta en un partido por los puntos. Y desde el entretiempo, saltó al campo de juego para ayudar al Mate a recuperar la primera posición del Torneo Apertura de la B Metropolitana, que hoy lo tiene a Los Andes, con cuatro puntos de ventaja y una misma cantidad de partidos en juego para ambos.

"Estoy contento de estar acá después de un parate en mi carrera", remarcó González, quien firmó su llegada a la institución después de seis meses sin club, tras decidir no renovar su vínculo con Olimpo de Bahía Blanca.

A su vez, en relación el triunfo remarcó: "Feliz porque me tocó entrar unos minutos, con victoria, y bueno seguir prendidos ahí arriba que es lo más importante"

Por último, contó detalles sobre su arribo a la institución, en declaraciones con El Mate tiene Banca: "Fuimos compañeros con el Chavo (Pinto) y somos amigos. El me dio la oportunidad de estar con este plantel. Los chicos me recibieron muy bien desde que llegué y me decían 'Dale viejito ponete las pilas, entrená fuerte y danos una mano'".

Además, después de sus últimos años jugando en clubes del torneo federal como así también en Gimnasia y Esgrima de Jujuy en la Primera Nacional valoró: "Puedo estar en casa, con la familia. Uno extrañaba eso después de muchos años de carrera".