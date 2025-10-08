Grelak piensa en la pretemporada del Cervecero

El DT del Cervecero cranea la próxima versión de Quilmes y anunció que pretende armar el plantel con los chicos y luego diagramará junto a la directiva qué refuerzos podrán llegar.

En dialogo con el envío Perspectiva Sur, Grelak amplió: "Vamos a empezar trabajar con los chicos que están a préstamo y que pueden venir, con algunos chicos que queremos ver, con los de la Reserva, que ya están por terminar. Y así vamos a poder contar con los chicos para tener casi dos meses de trabajo y tener un diagnóstico para tomar, y crear la base para lo que se va a armar el año que viene también. Debemos ir armando, que el jugador sepa el interés nuestro, y que a partir de ahí que después decida. La idea es empezar a contactar, a averiguar, a ver realmente cuál es el presupuesto con que se puede contar, si hay algún detalle de contrataciones de un jugador que pueda venir del exterior, que no sé si voy a tener la posibilidad o no".

En relación a la campaña del Cervecero, indicó: "Algunos partidos fueron difíciles de llevar pero más desde lo anímico. De afuera se veía algo y cuando entré y empecé a convivir se vio que ese algo era más fuerte, más importante, y condicionaba mucho lo que podían exponer dentro del campo de juego. Por eso yo sigo diciendo que no tengo ninguna duda de que todos los chicos que entraron al campo de juego entregaron todo lo que tenían, pero a veces no nos alcanzó.