Detuvieron a los integrantes de "La banda de los menores"

Los operativos se realizaron en distintos domicilios de Dock Sud y Avellaneda, donde fueron aprehendidos un menor de 13 años, uno de 14, uno de 15 y otro de 17. Además, otros dos sospechosos, ambos de 17, permanecen prófugos.

Todo comenzó con una investigación que estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Primera de Berazategui, de la cual se desprendieron los allanamientos, y allí la policía secuestró tres revólveres calibre 22 y 32, municiones, dinero en efectivo, teléfonos celulares, llaves de ignición, tuercas de seguridad y dos autos robados -un Volkswagen T-Cross y una Volkswagen Suran- con pedido de secuestro vigente.

De acuerdo con la pesquisa, los adolescentes seguían a las víctimas en distintos vehículos, las abordaban armados y se apoderaban de sus autos. Luego, los dejaban "enfriando" durante algunas horas en zonas de Dock Sud o Isla Maciel antes de venderlos o utilizarlos en nuevos delitos.

Los investigadores determinaron que la banda habría cometido al menos cinco robos en la región. Además, los jóvenes exhibían los autos sustraídos y las armas en redes sociales, lo que permitió su identificación y la localización de los domicilios donde operaban.

La caída del grupo se produjo tras una persecución ocurrida el 30 de septiembre, cuando los sospechosos robaron una Toyota Hilux a una mujer en Berazategui y huyeron hacia la Ciudad de Buenos Aires. El seguimiento terminó en Puerto Madero, donde fueron interceptados y detenidos.