Presencia de la región en la preparación rumbo al Sudamericano U17 de basquet

El listado para esta tercera etapa de entrenamientos incluye a 15 jugadoras, entre ellas una de Lanús, Renata Scordo, que sigue su camino con la camiseta albiceleste. Además están las siguientes exponentes disponibles para el itinerario: Delfina Álves, Matilda Campo, Francisca Canello, Santina Cherot, Catalina Creolani, Sofía González, María Flores, Sol Lemessof, Sofía Lombardero, Sofía Novoa, Pilar Pajello, Serena Ricciardi e Isabella Roldán.

En cuanto a la grilla de partidos que se realizarán en Asunción, y para el que se realiza la concentración en territorio porteño, el sorteo definió que Argentina formará parte del Grupo A junto a Ecuador, Brasil, Bolivia y Uruguay. En tanto, el Grupo B estará integrado por Venezuela, Chile, Colombia y el dueño de casa.

El formato de competencia establece que los dos mejores de cada zona accederán a semifinales, mientras que los equipos ubicados en el tercer y cuarto lugar disputarán los puestos del 5° al 8°. El seleccionado que finalice último en el Grupo A quedará automáticamente eliminado y ocupará la novena posición. Además, los tres mejores del torneo obtendrán su lugar en la AmeriCup U18 del próximo año.