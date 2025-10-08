Presencia de la región en la preparación rumbo al Sudamericano U17 de basquet

Renata Scordo, de Lanús, integra la nómina que aparecerá en escena el Cenard hasta el 18 de este mes para una serie de ensayos con la mira en la competencia continental.
El cuerpo técnico de la Selección Argentina de básquet definió la preselección que afrontará el Sudamericano U17 femenino a disputarse en Paraguay del 20 al 26 de este mes, en torno a una preparación que incluirá una concentración en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo hasta el 18 de este mes, con el objetivo de ultimar detalles antes del certamen continental.
El listado para esta tercera etapa de entrenamientos incluye a 15 jugadoras, entre ellas una de Lanús, Renata Scordo, que sigue su camino con la camiseta albiceleste. Además están las siguientes exponentes disponibles para el itinerario: Delfina Álves, Matilda Campo, Francisca Canello, Santina Cherot, Catalina Creolani, Sofía González, María Flores, Sol Lemessof, Sofía Lombardero, Sofía Novoa, Pilar Pajello, Serena Ricciardi e Isabella Roldán.
En cuanto a la grilla de partidos que se realizarán en Asunción, y para el que se realiza la concentración en territorio porteño, el sorteo definió que Argentina formará parte del Grupo A junto a Ecuador, Brasil, Bolivia y Uruguay. En tanto, el Grupo B estará integrado por Venezuela, Chile, Colombia y el dueño de casa.
El formato de competencia establece que los dos mejores de cada zona accederán a semifinales, mientras que los equipos ubicados en el tercer y cuarto lugar disputarán los puestos del 5° al 8°. El seleccionado que finalice último en el Grupo A quedará automáticamente eliminado y ocupará la novena posición. Además, los tres mejores del torneo obtendrán su lugar en la AmeriCup U18 del próximo año.
