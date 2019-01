Guernica: municipio de Presidente Perón frena el avance de la autopista

Las 200 familias que residen en el área por donde pasará la traza viven con inquietud al desconocer qué sucederá con ellos.

Les habían asegurado que expropiarían sus terrenos, pero no saben cuándo ni cuántos recibirán. Para ellos, los plazos se acortan y deben resolver su futuro.

ADEMÁS:

Lomas de Zamora: indignación de los vecinos por el

Al recibir la denuncia vecinal, el intendente Aníbal Regueiro envió a un emisario para “frenar” los trabajos, dado que no contaban con autorización. Daniel Espinillo se hizo presente y exigió al capataz que “pare la obra y deje todo como estaba”. En medio de los aplausos de los pobladores, el funcionario explicó que “los ingenieros de la DNV saben que no se puede hacer nada sin autorización del municipio” y esta obra no lo estaba.

El encargado de la cuadrilla acató la orden y después de varias horas se había retirado la tosca y desobstruido el canal, principal cauce para el escurrimiento de agua de lluvia.

El lunes pasado, decenas de camiones se acercaron a la calle Antártida Argentina para rellenar el canal y comenzar a construir -según explicaron- los pilotes que sostendrán el puente sobre la Ruta 210 y las vías del Ferrocarril Roca de la futura autopista que conectará 12 distritos.

El encargado de la obra les había asegurado a los vecinos que este relleno era “provisorio” hasta que terminaran de construir las columnas, pero los vecinos no se quedaron tranquilos y los denunciaron ante el municipio.