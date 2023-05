Hubo 98 muertos y 880 intoxicados por escapes de gas en el AMBA en el último año

Según el nuevo estudio desarrollado por la entidad con la asistencia del Estudio Miglino y Abogados; que toma la información de la justicia Nacional de Instrucción en lo Criminal y Correccional, más las causas por homicidios, muerte accidental y lesiones graves de los distintos juzgados penales de los Departamentos Judiciales de Lomas de Zamora, Quilmes, San Isidro, San Martín, Morón, La Matanza y La Plata, quedó acreditado que en los últimos 12 meses hubo en la Ciudad de Buenos Aires 68 muertos y 30 en el ámbito del conurbano por escapes de gas.

"Tres personas perdieron la vida, a partir de inhalar monóxido de carbono por un escape de gas en una casa de Almagro. Un familiar de las víctimas explicó que quiso comunicarse el lunes a la noche y no tuvo respuesta alguna. Preocupado por la situación se acercó a la vivienda y luego de no recibir respuesta, forzó la puerta con la ayuda de la Policía y se encontró con los tres cadáveres. El hecho trágico ocurrió en un PH de dos pisos en la avenida Belgrano al 4.100, entre Treinta y Tres Orientales y José Mármol. En el lugar había fuerte olor a gas. Esta tragedia por el nulo mantenimiento de las redes de gas en más de 2.800 viviendas de la Ciudad de Buenos Aires, guarda relación directa con el informe que publicamos hace unos días que habla justamente de 2.800 casas y departamentos en peligro de derrumbe que obviamente no tienen sus inStalaciones de gas, agua y luz en buen estado y terminan provocando muertes", dijo Javier Miglino, abogado experto en Seguridad y Director de Defendamos Buenos Aires.

"Meses atrás, tres chicas murieron por inhalar monóxido de carbono en un departamento en Mar del Plata. El hecho ocurrió en un departamento ubicado en 25 de Mayo 3133 y fue descubierto por el propietario, un efectivo de la Prefectura Naval, quien compartía la vivienda con las tres mujeres de 19, 23 y 26 años. La Policía solo pudo certificar las muertes porque las jóvenes llevaban varios días muertas", dijo Miglino.

"También durante el año pasado, debimos sufrir la pérdida de tres chicos que murieron por inhalación de monóxido de carbono en la localidad bonaerense de Villa Lynch, partido de San Martín. Las víctimas, dos de 7 y uno de 4 años, eran hermanos y vivían junto a su madre, que también resultó intoxicada. La tragedia ocurrió en una casa ubicada en calles Viacava y Pedriel, adonde se trasladó personal de Bomberos Voluntarios de San Martín. Una vez en el lugar, los agentes asistieron a la única sobreviviente, que fue derivada al Hospital Municipal Thompson y se encuentra internada. Con respecto a los niños fallecidos, peritos de la causa confirmaron que su muerte se produjo por inhalación de monóxido de carbono. Las autoridades adjudicaron el hecho a una posible pérdida de gas dentro de la vivienda", dijo Miglino.

"Hace unos meses, se perdieron cuatro vidas en plena Capital Federal, más precisamente en la calle La Rioja 1119 en el porteño barrio de San Cristóbal y a raíz de un escape de gas hogareño por el que murieron una mujer de 27 años y sus tres hijos de de 16, 14 y 4 años. Una quinta víctima debió ser hospitalizada y pudo sobrevivir. Pero en este crudo invierno porteño, que llegó de repente y empezó a sumar víctimas fatales desde el 01 de julio de 2020", dijo Miglino.

"Meses atrás, en la calle Carlos A. López al 3200 en el barrio de Villa Pueyrredón, los Bomberos de la Ciudad pudieron rescatar a cinco personas intoxicadas, con altos niveles de monóxido de carbono. Una de ellas llegó inconsciente y todos fueron derivados al Hospital Zubizarreta del barrio de Villa Devoto donde luego de unos días se repusieron pero no todos los afectados por el letal efecto del gas corren la misma suerte", dijo Miglino.

"También el año pasado, un matrimonio fue hallado sin vida y una de sus hijas, mayor de edad, quedó en grave estado, al intoxicarse con monóxido de carbono por una pérdida de gas en una estufa defectuosa. Fue otra hija del matrimonio, de 35 años, quien llegó hasta la vivienda de las víctimas, en el barrio privado Altos de Manzanares (Avenida Mitre y Bariloche) y se encontró con su padre, Horacio Rodriguez Zapico, tirado en el piso boca abajo y su madre, Adriana Gutiérrez, sentada en una silla, ambos ya sin vida, en el comedor de la vivienda. La mujer percibió un fuerte olor a gas y de inmediato comenzó a ventilar los ambientes. A su vez también halló a otra hija del matrimonio, de 25 años e identificada por la policía como Guillermina Rodríguez Zapico, desvanecida en una silla pero aún con vida, por lo que fue derivada al Hospital Sanguinetti de Pilar en una ambulancia del SAME. Poco después, la trasladaron al Hospital Austral de la zona donde la chica pudo recuperarse pero ambos padres ya habían perdido la vida; una vez más por un asesino silencioso: el gas", dijo Miglino.

"Cabe señalar que se trata del segundo caso similar que se produjo con apenas días de diferencia, porque entonces un efectivo militar y su pequeña hija menor de edad fueron hallados muertos en su casa del barrio cerrado Casablanca. Se intoxicaron por el funcionamiento de un grupo electrógeno que habían prendido durante la noche ante un corte de luz. La esposa y madre de las víctimas, logró salvar su vida cuando fue derivada de urgencia al Hospital Sanguinetti de Pilar", dijo Miglino.

"En la Argentina se calcula que hay aproximadamente unas 200 muertes por año a causa de intoxicación por monóxido de carbono, 96 de ellas en la Capital Federal y el Conurbano bonaerense", dijo Miglino.

"El monóxido de carbono (CO) tiene un alto nivel de toxicidad en muy bajas concentraciones y en cortos períodos de exposición. Es una de las intoxicaciones más frecuentes y gran parte de los casos de este tipo de intoxicaciones están relacionados con el uso de artefactos inadecuados o el deficiente funcionamiento de equipos a gas, ubicados en ambientes no aptos, mal ventilados o con las rejillas, que liberan monóxido de carbono, tapadas", dijo Miglino.

"La propagación de CO o monóxido de carbono, un gas inoloro e incoloro dentro del hogar, generalmente se debe a:

uso de braseros, quemadores de gas con la entrada de aire primario reducida, acumulación de hollín u otro material en el quemador o conducto de ventilación que obtura el ingreso de aire e nsuficiente ventilación del ambiente.

"El monóxido de carbono se origina cuando la cantidad de oxígeno es insuficiente para la correcta combustión de elementos tales como carbón, madera, querosén, alcohol o gas natural, los cuales son materiales combustibles ricos en carbono y que necesitan oxígeno suficiente para quemarse adecuadamente. De ese modo, el letal monóxido de carbono comienza a almacenarse en los techos y lugares altos de la casa, donde puede producir explosiones o bien matar a los ocupantes por inhalación de gas. Por eso nuestro consejo es que siempre haya buena ventilación en los ambientes aunque esto signifique que haya "chifletes" o que haya un hilo de frío constante porque ese frío es aire que entre desde el exterior y puede salvar vidas", dijo Miglino.

"Cuando un artefacto no combustiona correctamente, los gases quedan en el ambiente y eso es lo que produce la intoxicación, cuyos principales síntomas son dolor de cabeza, náuseas, taquicardia, episodio de síncope, es decir, desmayos, convulsiones e incluso la muerte. Por eso, es menester tomar medidas de prevención, sobre todo mujeres embarazadas, lactantes, niños pequeños, personas mayores y aquellas personas que sufren de anemia, problemas del corazón o respiratorios, porque pueden resultar ser mucho más sensibles al CO o monóxido de carbono", dijo Miglino.

"Resulta esencial asegurarse de que el color de la llama que emite el artefacto a gas, estufa, calefón, cocina, termotanque, etc., sea uniforme y de color azul. Si su tonalidad es anaranjada, indica que el aparato está funcionando en forma defectuosa y por ende peligrosa. Hacer revisar periódicamente las instalaciones por un gasista matriculado no está de más, ventilar de forma permanente los ambientes (a través de rejillas compensadoras reglamentarias de las metálicas que se colocan en una pared con salida a los cuatro vientos), tampoco de la misma forma que utilizar fuentes de calor de tiro balanceado. En estas la combustión se genera en una cámara estanca (cerrada), es decir, que toma el aire del exterior y libera los gases de combustión afuera, de manera tal que evita la disminución del oxígeno ambiental", dijo Miglino.

"Verificar que los conductos de ventilación de un artefacto no tengan ningún tipo de angostamiento, escalonamiento o acople en su recorrido hacia el exterior. Cualquier tipo de obstrucción –como los nidos de pájaros o roedores- generará que el CO se acumule y vuelva al interior de la vivienda. Realizar trabajos de limpieza, pintura o construcciones de los conductos de evacuación con un gasista matriculado, ya que, si estos no son correctamente reinstalados, pueden ocasionar un accidente. No olvidar que está prohibido el uso de caños corrugados para la ventilación de los artefactos de combustión, ya que evacuan un 30 por ciento menos que el caño liso. No colocar artefactos a gas en baños o dormitorios. No utilizar hornallas y hornos de la cocina para calefaccionar el ambiente. Y al momento de adquirir un artefacto a gas, verifique que esté aprobado por un organismo certificador. Debe tener adherida la oblea con el sol naciente que dice “Gas”.

"Ante la sospecha de intoxicación por monóxido de carbono, se recomienda retirar a los afectados del ambiente contaminado a un lugar donde puedan respirar aire limpio y fresco. Llamar a la ambulancia de inmediato. Abrir puertas y ventanas, y apagar la fuente emisora de monóxido de carbono. En el caso de que el afectado está inconsciente hacerle masaje cardíaco y respiración boca a boca hasta que llegue el auxilio. De ese modo podrán salvarse vidas y se evitará actualizar estos informes. Ante cualquier duda se pueden comunicarse al correo: ongdefendamosbuenosaires@gmail.com para llevar a cabo las denuncias del caso. Nos ocuparemos de hacer los reclamos pertinentes con absoluta reserva de identidad", concluyó Miglino.