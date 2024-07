Kruszelnicki y un Ezeiza que sueña con más

La antesala del encuentro ante los de Zona Norte es el partido en el que cayeron ante el Sindicato de Televisión. Es un equipo duro, con historia y siempre candidato, pero no pudo trasladar dentro de la cancha esa superioridad que traía de antemano. Igual, se quedaron con la victoria. Es por eso que, en diálogo con Solo Ascenso, el jugador de Ezeiza expresó: "Generamos chances de gol pero no estuvimos finos y, por un descuido en el final, nos vamos con las manos vacías. Lo más justo era un empate porque el segundo tiempo fue todo de nosotros".

Y, sobre el duelo, amplió: "En el primer tiempo nos costó, no estábamos finos con la pelota. La presión no era buena y eso llevó a que SAT manejara el partido en el control de la pelota pero no sufrimos tanto. En el segundo tiempo salimos de otra manera. Así y todo, con algunos errores, ese es el Ezeiza que todos quieren ver, presionando arriba, ganando la segunda pelota y haciéndose cargo en momentos donde el partido lo pedía".

Además, consultado sobre cómo impactó este resultado en el plantel del Azul, expresó: "El equipo está bien, sigue estando convencido de lo que quiere y tiene un solo objetivo en la cabeza, que es el ascenso. Ahora tenemos un compromiso importante, en casa, y esperemos salir a afrontarlo de la mejor manera y sumar de a tres, que eso es lo que nos va a dar confianza para el resto del campeonato".