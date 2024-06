Lanús: denuncian comida en mal estado en una escuela

Uno de los padres de los educandos sostuvo: "Hubo hace unos meses un problema en la cocina y tienen que cambiarle todo el sistema de gas. Antes los chicos comían estofados, sopas y demás pero cuando ocurrió ese problema el municipio se presentó anunciando que iba a corregirlo y mientras tanto enviaría comida por unas semanas hasta que reparasen la cocina".

Comida en mal estado y falta de respuestas

"Después de cuatro meses agregó- no sólo no se solucionó el problema, sino que la comida que enviaba la dirección de SAE Lanús fue cada vez peor: sandwiches en mal estado, tartas congeladas, verduras y frutas pasadas, no eran aptos para el consumo humano pero eso comían los chicos".

Por su parte, directivos de la escuela indicaron que hicieron múltiples reclamos pero no encontraron solución. "El viernes pasado concurrieron del municipio Patricio Contreras, director municipal del SAE; José Eduardo Marchan, promotor SAE y Matías Borobio, subsecretario de Infraestructura Educativa y se fueron sin poder decir nada. Fue más el malestar de los papás y los reclamos, que sus explicaciones".

Los chicos se sienten abandonados por el municipio

Las mismas fuentes indicaron que "el problema está en que la obra de la cocina quedó parada. Estamos tristes por el abandono del municipio de Lanús"

Julián Álvarez con los boy scouts

Mientras los chicos de la Escuela 36 reclaman comida de calidad, como se merecen, el intendente de Lanús, Julián Álvarez se reúne con los dirigentes de once grupos de boy scouts del partido.

Vale recordar el lema de los niños exploradores: "Siempre listos". Parecería que Álvarez no está "listo" ni preparado para resolver con urgencia la alimentación de los chicos de Lanús en momentos que, por la crisis económica, más lo necesitan.