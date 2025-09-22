Lanús festejó en su casa y ya piensa en su excursión copera a Río

El Granate llegará en alza, entonces, a su principal objetivo, el duelo por Copa Sudamericana ante Fluminense, al que visitará en Río de Janeiro el martes, en pos de defender la mínima diferencia obtenida en casa en la presentación de ida de la llave de cuartos de final.

Los conducidos por Mauricio Pellegrino, con mayoría de habituales suplentes y algunos juveniles, no tuvieron mayores inconvenientes para despachar al Calamar, el vigente campeón del fútbol argentino, especialmente porque fue efectivo durante la etapa inicial y entendió cómo administrar los tiempos y el balón durante el complemento.

El grito inicial fue del defensor paraguayo, que se encontró con la pelota en el área tras un centro y definió con lucidez para romper el arco rival. Un rato después, poco antes del cierre del capítulo, fue el capitán el que festejó, en lo que significó su vuelta a una conversión después de mucho tiempo.

Así se fueron al vestuario, con la tranquilidad de un tanteador favorable que iba a permitir administrar las energías durante el complemento, porque el resultado no iba a tener peligro de modificarse, más allá del descuento con un tiro libre preciso de Ronaldo Martínez en la última jugada del partido.

En ese rato previo Lanús argumentó como para extender la ventaja aunque careció de lucidez en el toque final para aumenta su cuenta.

Aún así, el DT aprovechó para darle rodaje a varios titulares que entraron en el último rato para que no pierdan ritmo de juego de cara al choque con Flu, especialmente los casos de Eduardo Salvio y Marcelino Moreno, en tanto que también tuvo acción el juvenil Thomas De Martis.

Ahora el foco estará puesto en el viaje a Brasil, donde la intención es mantener la ventaja y así clasificar a las semifinales de la Sudamericana, un trámite complicado pero no imposible teniendo en cuenta lo que se realizó en el cotejo de ida en la Fortaleza.