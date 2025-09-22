Tristán Suárez tropezó en Villa Crespo y se complica en la lucha por el Reducido

De arranque, al elenco dirigido por José María Martínez le costó adueñarse de la pelota, hilvanar pases y sufrió aproximaciones, pero Nicolás Sumavil empezaba a erigirse como una de las piezas fundamentales. Pese a eso, el Lechero contó con dos contras que exigieron al arquero local Francisco Rago.

Con el correr de los minutos, el visitante comenzó a observar dificultades en su andamiaje. Primero con un remate de Jorge Valdez Chamorro que pasó cerca. Luego, Caín Fara y Marcos Echeverría obligaron a Sumavil a lucirse con dos atajadas claves. Gracias a la figura de su arquero, los de Ezeiza se fueron al descanso con el arco en cero.

En el complemento, la historia no cambió. Pancho Martínez movió el banco de suplentes en busca de respuestas, pero no surtió efecto. A falta de 15 minutos para el final Alexis Domínguez intentó despejar un córner desde la izquierda, la pelota rebotó en el taco de Marcos Echeverría y descolocó a Sumavil para el 1 a 0 de Atlanta.

El Lechero tomó riendas del trámite y fue decidido en busca del empate, a tal magnitud que acorraló al dueño de casa y generó varias ocasiones claras, aunque sin eficacia y por eso se quedó con las manos vacías. No hubo tiempo para más y terminó siendo derrota por la mínima diferencia a domicilio.

Con este resultado, el elenco de la zona sur del conurbano bonaerense dejó pasar tres puntos que hubiesen significado tranquilidad. Por ahora se mantiene séptimo con 46 unidades dentro de la zona de clasificación al Reducido, aunque apenas le lleva un punto de diferencia a Deportivo Maipú, que ocupa el último lugar de acceso. En la próxima jornada, recibirá a Racing de Córdoba con la obligación de recuperarse y así soñar con estar presente en la liguilla principal.