San Telmo no pudo con el líder y ya no tiene chances de Reducido

El Lobo cuyano buscaba una victoria para afirmarse en la cima del torneo y abrió el marcador a los 16 minutos del primer tiempo. Saavedra desbordó por la izquierda y envió un centro preciso para que Ferreyra conectara de cabeza y pusiera el 1 a 0 parcial, algo que complicó el panorama para un Candombero que intentaba hacer pie en una cancha complicada para cualquier adversario.

El Blanquinegro controló el trámite hasta el final de ese segmento e incluso generó ocasiones para ampliar la ventaja. Al mismo tiempo, Estudiantes de Río Cuarto, su rival directo por la punta, perdía en Chaco, lo que envalentonó a los mendocinos para consolidarse en la vanguardia y soñar con una final para subir directo a la máxima categoría del fútbol argentino.

En el complemento, Gimnasia golpeó de entrada. Rápidamente, tras una pared con Romano -que lo asistió con un pase sobresaliente-, Lencioni conectó de volea y estampó el 2 a 0 que comenzaba a sentenciar el partido.

El equipo de José María Bianco no logró reaccionar y estuvo lejos del descuento, por lo que, a la postre, se quedó con las manos vacías. De hecho, el local estuvo más cerca de marcar el tercero en su cuenta personal pero careció de efectividad, aunque le alcanzó con el resultado ya construido. Finalmente, el tanteador no se modificó y el Celeste y Rojo requerirá pasar la página de forma veloz.

Ahora, al Candombero le quedan dos partidos para cerrar la temporada. El próximo sábado a las 15.30 recibirá a Gimnasia de Jujuy en la Isla Maciel, mientras que el fin de semana siguiente visitará a Agropecuario en Carlos Casares, en el final del campeonato.