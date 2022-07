Lanús: incidentes en la Municipalidad durante una protesta

El violento episodio tuvo lugar este viernes en horas del mediodía, cuando la marcha del Sindicato de Trabajadores de Lanús (STML) reclamaba por la reapertura de paritarias ante las autoridades del Distrito.

Mientras que la protesta contó con la adhesión de la Asociación de Trabajadores del Estado. Mientras que desde la Municipalidad de Lanús responsabilizan a este gremio por los destrozas en la sede comunal.

En la fuerte interna gremial, además del STML, también está el Sindicato de Empleados Municipales de Lanús (SEMLA).

Según el municipio, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) no es un representante válido en las negociaciones paritarias con los empleados municipales, al carecer de representación.

El Sindicato de Trabajadores Municipales, que conduce Miguel Pedelhez, viene reclamando una reapertura de paritarias a la administración de Néstor Grindetti, el actual intendente.

Como parte de los reclamos, la semana anterior hubo un paro por 48 horas y durante esa medida de fuerza fue que se resolvió una movilización al municipio para este viernes.

Mientras que la acción gremial de este viernes no participó el Sindicato de Empleados Municipales de Lanús, aunque en respaldo a la medida convocó a la movilización ATE terminó adhiriéndose.

Mientras el reclamo transcurría, aseguran que un sector de ATE se acercó a una reja contigua al acceso principal, que fue derribada y los manifestantes lograron ingresar al hall del edificio.

Grindetti, que en ese momento estaba en Tandil, aseguró los incidentes fueron protagonizados por “un grupo de inadaptados que el único propósito que tienen no es discutir paritarias sino romper todo y joderle la vida a los demás. Una metodología violenta y vetusta”.

“A mí no me van a mover un centímetro de esta manera. Podemos dialogar todo lo que haga falta, pero no se olviden que estoy acá para que los vecinos de Lanús reciban un servicio acorde al que merecen. A mi no me van a llevar a las patadas”, fustigó el jefe comunal desde sus redes sociales.