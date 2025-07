Lanzan una campaña para que se declare la emergencia en adicciones

La Iglesia de la diócesis de Lomas de Zamora, junto a distintas instituciones de base, lanzaron la "Campaña por la Emergencia Comunitaria en Adicciones" con el fin de visibilizar la problemática y reclamar acciones al Estado nacional y provincial para atender esta realidad acuciante.

La iniciativa es promovida por la Mesa por la Vida Digna, una multisectorial que integran la Pastoral Social de la diócesis, organizaciones sociales, sindicales, políticas, asociaciones civiles, fundaciones e instituciones comunitarias que se reúnen para "pensar juntos estrategias y acciones contra uno de los mayores flagelos que azota a nuestra comunidad: las adicciones".

La presentación tuvo lugar en el auditorio Rodolfo Walsh, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y contó con la presencia del obispo lomense, monseñor Jorge Lugones; la diputada nacional Natalia Zaracho; el Intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares; la Secretaria de Relaciones con la comunidad del Municipio de Lomas, Marina Lesci; la directora de Culto lomense, Sandra Bartalini; y el presidente del Consejo Deliberante de Almirante Brown, Nicolás Jawtuschenko, entre otros funcionarios.

Además de declarar la emergencia en materia de adicciones, la campaña "busca denunciar las condiciones sociales que permiten que las adicciones se propaguen y remarcar la importancia de que haya políticas públicas que fortalezcan el tejido comunitario, el rol del Estado y las instituciones intermedias como las parroquias, clubes, jardines y centros barriales".

Un panel integrado por Facundo Pascutto, Secretario de Relaciones Institucionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNLZ; el concejal de Lomas de Zamora, Juan Montaña, Iñaki Mato (Organización Aconcagua), César Perri (Punto de Encuentro – FOC), Melina Pelayo (MTE) y Luis Suárez (Vida Nueva) describieron el cuadro de situación, los esfuerzos y los trabajos de cada área, y los desafíos en la temática, invitando a los vecinos de la región e instituciones a sumarse a la campaña y reafirmar: "Con la Droga no se Juega".

Al fundamentar la concepción de la propuesta, el obispo aseguró que "no hay campaña contra el narcotráfico, ni Provincia ni Nación, por eso nosotros la hacemos y lanzamos hoy"; y pidió expresamente por "el financiamiento del Estado Nacional para las organizaciones que están acompañando a muchachos y muchachas que están en el consumo, porque sin el financiamiento del Estado no podemos, porque se nos cae la estructura del acompañamiento, no tenemos otros recursos; los narcos si tiene el recurso de la plata y el lavado de dinero".

Y amplió sobre la campaña: "Queremos ir trabajando de abajo para arriba, cómo ir propiciando que concienticemos sobre una emergencia en adicciones. Porque si hay una emergencia habrá financiamiento para sostener y acompañar. Están las causas y las consecuencias: las causas es el narcotráfico, los que venden, los que se hacen ricos con la droga, y las consecuencias es lo que asumimos nosotros, que son los chicos y chicas que están en consumo".

"Queremos visibilizar y condenar el flagelo del narcotráfico, ésta es la finalidad de hoy: todos tenemos que ser responsables de divulgar esto (la campaña), y reconocer que el narcotráfico existe y es el responsable de la vida de muchos jóvenes en Argentina", concluyó.

De este modo, desde la Mesa por la Vida Digna invitaron a los vecinos de la región a "ser parte de esta campaña y del trabajo y esfuerzo mancomunado que se ha ido realizando a lo largo de nuestra diócesis para mitigar este flagelo que azota nuestras comunidades".

En ese sentido, a través del link https://forms.gle/uJzxaaPYBM1e5gDW9 también convocan a sumarse a la campaña a los colegios, clubes, parroquias y más municipios, entre otras instituciones.