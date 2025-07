Banfield hizo tablas en su presentación en el Clausura

Sin los refuerzos a disposición, el entrenador Pedro Troglio armó su alineación con lo que pudo, apostando a la juventud de varios baluartes. Y así fue como el equipo respondió, se defendió en la cancha con sus argumentos, le planteó un trámite de desarrollo físico al rival de turno y por tramos lo superó en intensidad, aunque no entendió cómo lastimar y se quedó en cero.

El objetivo de que el Halcón no juegue se cumplió, porque el Taladro apeló a la marca y el corte sistemático, por lo que no lo dejó pensar al contrincante. Incluso, cuando pudo, probó suerte de la mano de Gonzalo Ríos, que fue el más dinámico, pero no hubo forma de romper la red.

Defensivamente, el Albiverde no pasó grandes sustos a pesar de las ausencias de varios de sus titulares como Ramiro Di Luciano, Alexis Maldonado y Joaquín Pombo, bien reemplazados por Juan Iribarren, Santiago Daniele en su debut absoluto y Brandon Oviedo, respectivamente.

Las ganas del dueño de casa hicieron que en el complemento haya variantes como para intentar ganar. Con las limitaciones del caso, el local nunca renunció a la búsqueda de los tres puntos, ante un contrincante deslucido y al que no le alcanzaron las individualidades para festejar a domicilio.

Por lo pronto, no fue el resultado que Banfield buscó, porque necesita de triunfos para escaparle a la lucha por la permanencia, pero ante los imponderables sacó un punto valioso.