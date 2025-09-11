Llega una nueva edición de Varela Matsuri

Como todos los años, lo recaudado será destinado a una institución educativa de Florencio Varela, pero, esta vez, tendrá la particularidad de que sortearán pasajes de avión al país del sol naciente entre las personas que concurran al encuentro.

La flamante presidenta de la entidad anfitriona, Karen Yonashiro, consideró que "el festival es un puente que une a la comunidad: abrimos sus puertas con el objetivo de compartir con orgullo nuestras tradiciones y costumbres". "Trabajamos desde hace varios meses para ofrecer una jornada inolvidable", afirmó. Luego, detalló "un cronograma con diferentes stands, gastronomía, talleres, desfiles, bailes participativos, shows musicales y demostraciones de artes marciales".

Asimismo, expresó su "agradecimiento al Municipio por su constante colaboración en la organización". Además, subraya "la buena energía de quienes acuden, que esperan y disfrutan de la fiesta". Por último, adelantó: "En esta edición especial, con la compra de la entrada, las y los asistentes participarán por un pasaje aéreo a Japón, entre otros premios".

El valor del bono contribución es de cinco mil pesos. Veteranos de Malvinas, menores de 10 años, personas con discapacidad no abonarán el ingreso. Jubilados y jubiladas tendrán un descuento del 50 por ciento con la presentación de la certificación. El monto recaudado será destinado a colaborar con el Jardín Municipal Nº 4, ubicado en calle Gran Canaria 136, Santa Rosa.

Por otra parte, este sábado, se realizará la apertura de la muestra gratuita Vive el Arte en Varela, la sexta edición, a partir de las 18 en el Museo Comunitario de Artes Visuales e Histórico ubicado en 25 de Mayo y Chacabuco. "Es una exhibición colectiva. Realizaremos un homenaje a Lila Luna, destacada exponente local fallecida hace un mes", explicó el subdirector de Artes Visuales, Mauro Prado.

Asimismo, valoró "la difusión e incentivo cultural que brinda la Comuna mediante la promoción de espacios que fomentan los vínculos y celebran las expresiones de exponentes del distrito".

Con relación a la iniciativa, relató: "Presentarán pinturas, esculturas, grabados, cerámicas, fotografías, entre otras obras con música en vivo". "Además, entregaremos reconocimientos a la trayectoria en este ámbito", finalizó. La exposición estará abierta al público hasta el 6 de octubre, de lunes a viernes de 9 a 16 y los sábados de 14 a 18.