Lomas se suma al festejo del Día Internacional de Star Wars

La cita será este domingo, de 12 a 19, en el Teatro del Municipio, ubicado en Manuel Castro al 262. Es organizado conjuntamente por la 501st Legion Garrison Argentina y el Municipio lomense, a través de la Secretaría de Cultura. La entrada es libre y gratuita y habrá actividades para toda la familia.

Los fanáticos, a los que los organizadores invitan a que vayan disfrazados si lo desean, disfrutarán de cosplays que recrearán en vivo y en directo no sólo a todos los personajes de la saga, sino también a los del mundo Marvel y DC, stands con comics y merchandising del universo Marvel, y música en vivo con las cortinas musicales de la serie de George Lucas y charlas con personalidades famosas, entre otras sorpresas que la exposición tiene preparadas.

También habrá fanzineros, representantes de editoriales nacionales e internacionales, guionistas e ilustradores. También se contará con la presencia de dibujantes en vivo, escultores, recreacionismo, escritores e historietistas que darán charlas sobre cómics y Star Wars de las que el público interesado podrá participar.

Los organizadores esperan una gran afluencia de público, teniendo en cuenta el crecimiento que han visto desde la primera edición, que se hizo en 2022. Y las de 2023 y 2024 también contaron con una gran concurrencia.

Cabe recordar que la fecha en que se celebra el Día de Star Wars se debe a un ingenioso juego de palabras con una de las frases más icónicas de la saga: "Que la Fuerza te acompañe" ("May the Force be with you" en inglés).

La pronunciación en inglés de "May the Fourth" (4 de mayo) suena muy similar a "May the Force". Los fans comenzaron a utilizar esa coincidencia fonética como una forma divertida y espontánea de celebrar la franquicia.

Así que, aunque no haya ninguna actividad importante dentro del universo de Star Wars que ocurriera un 4 de mayo para conmemorar, la fecha fue elegida puramente por el divertido parecido sonoro con la famosa frase.

Desde su estreno en 1977, la saga se ha convertido en un gigante interminable que traspasó a la saga cinematográfica: cuenta con libros, videojuegos, parques temáticos y hasta hoteles ambientados con su temática.