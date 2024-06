López: "Este gol fue mi auto regalo"

Era un partido durísimo, de los que hay que ganar o ganar, y así fue. En Turdera, donde la gente llenó la cancha para acompañar al equipo en un nuevo clásico, el hombre gol de Temperley se vistió de héroe y se quedó con la foto de la tarde: camiseta alzada en las manos, el nueve bien arriba y la gente, su gente, coreando su nombre. Otra vez.

"Lo de la tabla de goleadores es secundario, mucha bolilla no le doy. Ahora la gente con las redes sociales seguro me lo va a recordar, o los periodistas. Ahí es donde caigo un poco lo que voy marcando, pero mucha bola no le doy. Me pone feliz poder estar en la historia de un club en el que soy y siempre fui feliz", afirmó el Animal.

Su gol hizo estallar a la gente y él, casi sin quererlo, subió un escalón más en la tabla histórica de goleadores de Temperley, compartiendo ahora el sexto puesto junto a Esteban Horacio Corbalán, con 69 conquistas. Está a solo tres de meterse en el Top 5, ya que Aníbal Paserini tiene 72 goles con el Celeste. Tal vez por eso, la celebración fue alocada. "Hace mucho tenía pensado sacarme la camiseta después de un gol y en esta oportunidad se me dio dos veces. Fue muy fina, medio dudosa, la del primero, pero por suerte me volvió a quedar para poder convertir. Es un gol que sirve para un triunfo muy importante para nosotros", explicó el goleador.

Pero, además, como capitán también habló en nombre de un grupo que se sumó tres puntos más frente a su gente, que sigue creciendo y que tendrá la oportunidad de volver al Reducido si sigue por este camino. "Nosotros desde el vestuario sabíamos que nos jugábamos un partido muy importante para nosotros, que se toma como un clásico, así que estamos muy contentos por el triunfo y yo, en lo personal, por el gol", afirmó en diálogo con "LocosxTemperley".

Además, en este mismo sentido, amplió: "El triunfo lo merecíamos. Estamos trabajando bien, venimos haciendo las cosas bien, y fue lo que quedó demostrado dentro de la cancha durante los noventa minutos de juego".

Finalmente, pensando en lo que se viene, López recalcó: "Se festejó lo que se tenía que festejar, sobre todo porque venimos de algunos traspiés. Venimos de ganarle a Morón y ahora hay que aprovechar la localía que es muy importante para nosotros".