Los Andes y Argentino se vuelven a ver las caras en Lomas

Luego de ganar ante Villa Dálmine, el campeón defensor flaqueó con dos empates sin goles fuera de sus dominios. Hoy, regresa a casa para hacer valer su corona y meter presión desde temprano en las zonas altas.

Del otro lado tendrán a un Mate que viene de perder a su entrenador por una decisión dirigencial y que tiene ni más ni menos que a Adrián Czornomaz, vieja gloria en Lomas de Zamora, en el banco de los suplentes. Como Los Andes, el Criollo no perdió en lo que va de la segunda competición de la temporada, pero tampoco ganó: tiene tres empates, un gol a favor y uno en contra.

En Lomas no saben lo que es perder, ni ir a buscarla adentro. Pese a que aún no podrán contar con Horacio Igarzabal, quien tiene una fecha más de suspensión, el entrenador del Milrayitas, Fernando Ruiz, recuperará a Ezequiel Gallegos, quien seguramente sea parte del once inicial esta tarde.

"Va a ser un partido duro, contra un rival muy difícil que estuvo peleando el campeonato con nosotros. Tenemos que trabajar muy duro para poder volver a obtener los tres puntos y empezar a despegar en la tabla", anticipó el volante de Los Andes Lautaro Torres en diálogo con Deportes del Sur.