Mariotto asumió en Banfield con un llamado a la unidad

Por otro lado, la lista opositora "Equipo Grande" también tendrá representación en la nueva conducción, sumando a 10 de sus integrantes a la comisión. Entre ellos, destacan nombres como Gabriel D' Angelo, Gabriel Grossmuller y Héctor Gabrielle, quienes formarán parte de la gestión con vistas a aportar en distintas áreas del club.

En cuanto al plano deportivo, fuentes cercanas a la comisión directiva indicaron a Deportes del Sur que no se descarta la continuidad de Cristian Luchetti como Director Deportivo. El ex arquero e ídolo de Banfield podría mantener su rol dentro del club, mientras que se espera la incorporación de otro nombre fuerte al área deportiva: Mariano Andujar. El ex arquero de Estudiantes de La Plata y amigo personal de Mariotto se sumará en los próximos días, consolidando un equipo de trabajo enfocado en mejorar el rendimiento del equipo.

Sin embargo, uno de los principales puntos de atención para la nueva dirigencia será la situación del primer equipo. Por ahora, la comisión ha decidido mantener a Gustavo Munúa como entrenador hasta la finalización de la Liga Profesional, evaluando después los pasos a seguir para la próxima temporada. En ese sentido, ha surgido el nombre de Ariel Holan como posible candidato a futuro, un entrenador de interés para Mariotto que actualmente se encuentra sin equipo tras su paso por Barcelona de Ecuador.