Mariotto ratificó al DT y aclaró que su CD no llegó para "cortar cabezas"

El propio Munúa también manifestó su confianza en la conducción del plantel, agradeciendo el respaldo de la dirigencia. "Matías me da muchísima confianza de trabajar e intentar salir de la situación en la que estamos. Me siento totalmente respaldado", afirmó el DT, quien no ha podido consolidar los resultados esperados en la Liga Profesional. Pese a los malos números, el presidente del Taladro ratificó su apoyo al proyecto, afirmando que la prioridad es generar estabilidad y que el plantel está cómodo con el cuerpo técnico.

En cuanto a lo deportivo, todos los jugadores entrenan a la par salvo el juvenil Ramiro Di Luciano que encendió las alarmas el pasado fin de semana tras un choque con Jaminton Campaz. El futbolista de 20 años debió ser reemplazado tras la primera mitad del partido en Rosario, generando preocupación sobre una posible lesión en la rodilla. Sin embargo, tras someterse a estudios, los resultados descartaron complicaciones, por lo que el entrenador Munúa podrá contar con él para el encuentro del domingo.