Más de 200 docentes se capacitan para asumir roles directivos en Lomas de Zamora

A través de una articulación entre el Municipio, la Jefatura Distrital y la Universidad Nacional del partido, se puso en marcha el Programa de Apoyo a Aspirantes a Equipos de Conducción.
El sistema educativo de Lomas de Zamora dio un paso clave en la formación de sus cuadros de conducción con el inicio del Programa de Apoyo a Aspirantes a Pruebas de Selección 2026. La jornada inaugural, realizada en el Teatro del Municipio, convocó a más de 200 educadores del distrito que proyectan concursar para cargos directivos, marcando el comienzo de una instancia de formación técnica y política pedagógica.
La propuesta surge de un trabajo coordinado entre la Secretaría de Educación, Producción y Trabajo del Municipio, la Jefatura Distrital de Inspección y el Instituto de Currículum y Evaluación (ICE) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ). Esa alianza estratégica permite que la formación cuente con el respaldo académico universitario y el conocimiento territorial de las autoridades de inspección.
La gestión de una institución educativa no se limita a la administración de recursos, sino que constituye un rol político-pedagógico fundamental para garantizar el derecho a la educación. Por ello, el programa está dirigido específicamente a docentes con más de diez años de antigüedad en el aula, quienes ya poseen la experiencia pedagógica necesaria y buscan ahora incorporar herramientas de gestión institucional.
La capacitación se estructura en cuatro encuentros presenciales donde se analizan los ejes transversales definidos por la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la Provincia de Buenos Aires. Los contenidos abarcan desde el rol del Estado en las políticas públicas hasta las cuatro dimensiones críticas de la conducción escolar: el posicionamiento del directivo como garante de derechos; la gestión de normativas, recursos y documentación, el acompañamiento de las prácticas de enseñanza en el aula y la construcción de vínculos con la comunidad y las familias.
Para garantizar un aprendizaje significativo, el programa combina exposiciones teóricas con trabajos grupales y talleres de resolución de situaciones problemáticas. Un componente central de la cursada es la práctica bajo la modalidad de coloquio, técnica de evaluación que los aspirantes deberán afrontar en las pruebas de selección oficiales, donde se evalúa la capacidad de argumentación y la toma de decisiones ante conflictos institucionales.
La apertura del ciclo contó con la presencia del secretario de Educación, Darío Spampinato; el presidente del Consejo Escolar, Sharif Martínez; la jefa inspectora distrital, Eva Dimenna; y la coordinadora de la capacitación, Cristina Ruiz. Los funcionarios coincidieron en que el fortalecimiento de los equipos directivos es una condición necesaria para mejorar la calidad educativa en las escuelas del distrito, promoviendo liderazgos democráticos y situados en la realidad de cada barrio.
comentar