Más de 200 docentes se capacitan para asumir roles directivos en Lomas de Zamora

Para garantizar un aprendizaje significativo, el programa combina exposiciones teóricas con trabajos grupales y talleres de resolución de situaciones problemáticas. Un componente central de la cursada es la práctica bajo la modalidad de coloquio, técnica de evaluación que los aspirantes deberán afrontar en las pruebas de selección oficiales, donde se evalúa la capacidad de argumentación y la toma de decisiones ante conflictos institucionales.

La apertura del ciclo contó con la presencia del secretario de Educación, Darío Spampinato; el presidente del Consejo Escolar, Sharif Martínez; la jefa inspectora distrital, Eva Dimenna; y la coordinadora de la capacitación, Cristina Ruiz. Los funcionarios coincidieron en que el fortalecimiento de los equipos directivos es una condición necesaria para mejorar la calidad educativa en las escuelas del distrito, promoviendo liderazgos democráticos y situados en la realidad de cada barrio.