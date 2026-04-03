Otros dos días de servicio limitado en la Línea Sarmiento

Según informó Trenes Argentinos, la razón de la suspensión del servicio durante cuatro días es el recambio de los Aparatos de Vía (ADVs) de Caballito, obra que se completó en la fecha.

Pero además se está avanzando en la construcción del paso bajo nivel de la calle Irigoyen, en inmediaciones de la estación Villa Luro. Según informó el Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires, ante un requerimiento de este medio, los trabajos a cargo de la empresa Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA) consisten en el montaje de dos puentes de hormigón correspondientes a las vías generales 1 y 2 ubicadas a esa altura, que permitirán que debajo de los mismos se excave el túnel que usarán en un futuro los vehículos y peatones que tengan que cruzar a un lado y el otro del ferrocarril.

Para llevar a cabo el montaje, se desarmaron las vías, se excavó el espacio que ocuparán las losas y a través de un sistema de deslizamiento, en coordinación con el accionar de una serie de gatos hidráulicos, se procede al movimiento de las estructuras, que pesan 170 toneladas cada uno, a lo largo de más de 20 metros hasta su posición final, donde descenderán sobre los apoyos de hormigón ya construidos para tal fin, tras lo cual debe rearmarse toda la infraestructura ferroviaria sobre la nueva estructura a fin de habilitar el paso del tren, luego de hacer las pruebas de carga correspondientes con las formaciones del Sarmiento.

La obra permitirá eliminar el cruce a nivel, con el objetivo de incrementar la seguridad vial, agilizar el tránsito, reducir los tiempos de viaje y lograr una mayor conectividad entre ambos lados de las vías, contribuyendo también a mejorar el medio ambiente. La eliminación de los pasos a nivel también contribuye a incrementar la frecuencia del servicio ferroviario.

El paso bajo nivel de Irigoyen se extenderá entre la avenida Rivadavia y Bacacay, pasando por debajo las vías del ferrocarril Sarmiento, a pocos metros de la estación Villa Luro. Será un túnel de doble mano, con un carril de circulación en cada sentido, y una altura libre de paso de 4,30 metros, que lo hará apto para tránsito liviano y transporte de pasajeros. Para los peatones y el cruce de personas con movilidad reducida se emplazarán pasarelas peatonales bajo nivel, con escaleras y rampas.

Es la octava alteración en dos meses en el ramal Once-Moreno. Respecto a las interrupciones en el servicio, la primera fue el sábado 7 y domingo 8 de febrero, cuando no circularon los trenes entre Once y Haedo. El sábado 14 y domingo 15 del mismo mes directamente no hubo trenes entre Once y Moreno, mientras que el lunes 16 y martes 17 (feriados de carnaval), nuevamente estuvo interrumpido entre Once y Haedo. Y el domingo 8 de este mes, marzo, la restricción se aplicó entre Once y Liniers. En tanto, el sábado pasado desde el mediodía, estuvo cerrado el tramo entre Merlo y Moreno. Por otra parte, el jueves 19 de febrero el servicio estuvo interrumpido por el paro general convocado por la CGT. En tanto, para el domingo 22 y lunes 23 de marzo se anunció que no circularían trenes entre Once y Flores por la renovación de un Aparato de Vía (ADV) en Caballito. Sin embargo, no se efectivizó la restricción, aduciendo una situación meteorológica que tuvo lugar el sábado.

Y aunque en los últimos meses han cambiado varias veces los horarios, hay una constante cancelación de servicios nocturnos, que además varían de una semana a otra. Según el itinerario actual -vigente desde el 9 de marzo- el primer tren a Moreno debería salir a las 4.05, pero lo hace 4.51. Y el último debería partir a las 23.55, pero lo hace a las 22.29. Previamente hay recortes y cancelaciones: la frecuencia normal concluye a las 20.27. Los siguientes trenes a Moreno salen a las 20.49, 21.13 y 21.48. En vez de un tren cada 12 minutos, termina siendo de uno cada 40 minutos. En sentido contrario, el primer tren a Once debería partir de Moreno a las 3. Pero recién lo hace a las 3.44. Y el último sale 22.20, cancelándose los trenes de 20.01 y 21.08 en el tramo entre Castelar y Once.

En tanto, sorpresivamente quienes abordan o descienden de los trenes en la estación Haedo se encontraron con uno de los dos accesos clausurados, sin ningún aviso. Se trata de un pasaje subterráneo que permite además a los vecinos llegar desde Carlos Tejedor y Monseñor D'Andrea hasta Remedios de Escalada de San Martín y Perito Moreno.

Este medio consultó a una vocera de Trenes Argentinos Infraestructura, que tiene por ejemplo, a su cargo la terminación de la plataforma central de la estación Ramos Mejía. Pero respondió que está a cargo de Trenes Argentinos Operaciones. La consulta a un vocero de ese organismo estatal no tuvo respuesta, aunque trascendió que la inesperada clausura del acceso más seguro a la estación de Haedo se debe a la renovación de la alimentación eléctrica de la estación, que está a cargo de una contratista, y que se extenderá hasta el domingo inclusive.