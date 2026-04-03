Recuperan histórico comercio en Almirante Brown

La nueva fisonomía de ese antiguo despacho de ramos generales no es solo comercial, sino profundamente cultural. La pulpería se erige como un templo de la gastronomía criolla, donde el aroma de las empanadas y los guisos de olla se mixturarán con los acordes de la guitarra abierta y las danzas nativas. "La apertura de este punto gastronómico, que rinde culto al folklore y a la tradición, constituye un paso más para consolidar a Ministro Rivadavia como un Polo Turístico de nuestro distrito", expresó Cascallares, destacando el valor de preservar los ámbitos donde se respira la argentinidad.