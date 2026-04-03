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Recuperan histórico comercio en Almirante Brown

En Lahille y Sandoval, el antiguo almacén "Lo de Baldomero" reabrió sus puertas convertido en Pulpería y Posta Federal.

El histórico almacén de campo "Lo de Baldomero" de Lahille y Sandoval, Ministro Rivadavia, Almirante Brown, volvió a funcionar, transformado en la Pulpería y Posta Federal, un espacio destinado a conservar las costumbres. El acto contó con la presencia del diputado provincial Mariano Cascallares y del intendente interino Juan Fabiani, quienes se sumaron a los vecinos que se acercaron a celebrar su recuperación. Se rindió homenaje a Don Baldomero, el almacenero que con su labor diaria forjó la identidad de esa esquina y cuyo legado hoy continúa en manos de su hija Isabel, sus nietos y bisnietos, presentes en la ceremonia.

La nueva fisonomía de ese antiguo despacho de ramos generales no es solo comercial, sino profundamente cultural. La pulpería se erige como un templo de la gastronomía criolla, donde el aroma de las empanadas y los guisos de olla se mixturarán con los acordes de la guitarra abierta y las danzas nativas. "La apertura de este punto gastronómico, que rinde culto al folklore y a la tradición, constituye un paso más para consolidar a Ministro Rivadavia como un Polo Turístico de nuestro distrito", expresó Cascallares, destacando el valor de preservar los ámbitos donde se respira la argentinidad.

La propuesta de la Pulpería y Posta Federal funcionará de miércoles a domingos. Con la participación del titular del Instituto Municipal de las Culturas, Juan Manuel Pereyra Benítez, se subrayó que el espacio será escenario de manifestaciones artísticas locales, devolviéndole a los paisanos un punto de reunión y al visitante una ventana al pasado federal de la provincia.

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La obra, que estaba a cargo del gobierno nacional, se paralizó en diciembre de 2023 al asumir la presidencia Javier Milei. Quien la completará será la Provincia de Buenos Aires, con un plazo de ejecución de un año. El presupuesto para el total, que en 2021 era de 1.500 millones, para los trabajos que faltan pasó a ser de 14.500 millones de pesos.

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