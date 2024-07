Masivo rechazo a la incorporación de Osorio a Defensa y Justicia

El ex jugador de Vélez será parte del plantel del Halcón mientras atraviesa su proceso judicial acusado de abuso sexual simple en la violación perpetrada por jugadores del Fortín.

La tranquilidad del domingo se desintegró luego del solapado anuncio que realizó Defensa y Justicia en sus redes sociales. "Abiel Osorio, de 22 años, es nuevo refuerzo del Halcón. Llega con el pase en su poder después de iniciar su carrera profesional en Vélez". El mensaje emitido en la ex Twitter pasa por alto algo no menor: el ex jugador del Fortín está acusado de abuso sexual simple en la causa en la que él y al menos tres compañeros más del plantel fueron acusados por una periodista de 24 años de haber participado de una violación grupal cometida en la habitación 407 del Hilton Garden Inn de San Miguel de Tucumán.