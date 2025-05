Máximo Guzmán analizó la caída del Mate y la lucha por el título

"Fue un partido malo en líneas generales. No pudimos hacerle llegar la pelota a nuestros enganches, que son los que nos dan juego, y lo sufrimos. Siento que hay momentos y partidos en los que podemos estar finos y hacer una gran actuación, y en otros no tanto. Después hay decisiones que son del técnico y no nuestras claramente", explicó el jugador sobre el rendimiento del equipo ante Villa Dálmine.

Guzmán también destacó los cambios implementados en los entrenamientos bajo la conducción de Cristian Grabinski. "Se está trabajando bien con Cristian. Cambió bastante los entrenamientos y, de a poco, nos sentimos mejor", afirmó, dejando entrever que el proceso de adaptación al nuevo estilo de juego aún está en marcha.

Consultado sobre el estado anímico del grupo tras la derrota, el delantero fue claro: "El ánimo es bueno. Sabemos que nos alejamos de lo que queríamos, pero no podemos dejar de trabajar". A pesar de la frustración por los puntos perdidos, Guzmán resaltó la importancia de mantener la mentalidad positiva y seguir esforzándose para revertir la situación.

Con una jornada de descanso en el horizonte, el equipo tendrá tiempo para ajustar detalles y prepararse para los compromisos venideros. "La idea es trabajar a fondo esta semana y ya, en la otra, pensar en el rival", expresó Guzmán, subrayando la necesidad de aprovechar el parate para mejorar aspectos clave del juego colectivo.

Aunque la distancia con los líderes del torneo se amplió, el delantero aseguró que el equipo no bajará los brazos. Con trabajo y determinación, Argentino de Quilmes buscará reencontrarse con la victoria y mantener vivas sus aspiraciones en el certamen.