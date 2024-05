Meneghini: "Sobraban los motivos para venir"

Tal vez con la excepción del sucesor de Nelson David Vivas, todos los que llegaron el Halcón tuvieron una silla caliente en la que sentarse y desafíos importantes. Para Paco Meneghini no será fácil venir después de Julio Vaccari, alguien que en el Predio Campeones del Mundo se hizo querer mucho y que despertó también un gran cariño entre los hinchas. Sin embargo, su juventud y capacidad son buenas señales y el presidente de Defensa, Diego Lemme, no dudó a la hora de confirmarlo.

"Me agarra en el mejor momento de mi carrera como entrenador. Quería dar un paso como este, llegar a una liga tan competitiva, me agarra con muchísimas ganas y por suerte se me dio". Además, contó que "la idea es muy similar a la del club. Ya fui parte de la institución, he seguido como otros entrenadores que han pasado y siguiendo esa línea con cada uno sus matices. quiero aportarle mis ideas al equipo y poder nutrirme de las distintas herramientas que brinda el club", manifestó.

Tuvo su primer entrenamiento. Luego de una charla breve y clara, salió al campo a mostrar algo de lo que se viene. Su sello es la intensidad y la búsqueda del arco rival, acorde al ADN que se adoptó hace años en Varela. Sobre su primera experiencia con el plantel, comentó: "Los chicos están con muchas ganas. Es un club que tiene energía, que ha impulsado muchas carreras, esa energía se respira en el predio. Mi idea es enriquecerla. Defensa es un club que siempre miro. Vimos los partidos, vemos muy buenos jugadores, una idea propositiva, que los rivales respetan.

Finalmente, dejó su mensaje para la banda de Defensa, que lo mira expectante: "Se que la gente nos va apoyar desde el primer día, como hacen siempre. la gente de Varela se destaca por el esfuerzo, la actitud y el compromiso, y los jugadores reflejan eso en el campo de juego".