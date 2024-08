"Mi corazón me decía que tenía que volver a Arsenal"

Conocido por sacar agua de las piedras, Bianco viene de salvar a Temperley y San Telmo del abismo y dejarlos con planteles competitivos y con números sólidos. Hoy, Arsenal necesita de esos conocimientos para poder sacar al club de un fondo que amenaza con ser más y más profundo. "Sabemos que la situación es delicada, pero tenemos la determinación de que vamos a sacarlo adelante", afirmó.

Además, respecto del grupo con el que convivirá, comentó: "Hoy Arsenal cuenta con un grupo de varios futbolistas jóvenes y los noté muy motivados para revertir esto. Pude ver el partido con Quilmes y rescaté muchas cosas positivas, más allá que lógicamente siempre hay para corregir. Estamos ilusionados al igual que le gente de que el momento mejore y Arsenal se mantenga en la categoría".

Para finalizar, el Chaucha dejó unas palabras para los hinchas de Arsenal: "Que la gente de Arsenal se quede tranquila. Haremos todo lo posible para levantar esto. Me recibieron muy bien en el club, no solamente los hinchas que me vieron jugar, sino que también la nueva generación que les tocó vivir los momentos más gloriosos del club. Vengo a dar una mano y confío en el plantel que tenemos".