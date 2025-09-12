Minicelli: "Fue un partido muy difícil, son clásicos"

"Fue un partido muy difícil. Son clásicos. Toca no perder y creo que lo más importante es que se sumó un punto importante", expresó el futbolista, remarcando el valor de no haberse quedado con las manos vacías en un duelo de tanta rivalidad.

Más allá de la igualdad, el plantel ya tiene la cabeza en lo que viene. "Nosotros tenemos que pensar en nosotros. Los resultados se van a dar. Ahora a pensar el sábado en Armenio", aseguró el defensor, consciente de que el equipo necesita volver a ganar para no perder terreno en la tabla.

El próximo rival será Deportivo Armenio, un adversario que siempre plantea partidos complicados y que suele hacerse fuerte en su cancha. Sin embargo, Minicelli mostró confianza en las posibilidades de Brown: "Es un rival duro. Nosotros estamos convencidos de que vamos a ir a cualquier cancha a proponer. Queremos sumar de a tres, pero sobre todo no perder".

Con estas declaraciones, el deportista formado en Comunicaciones dejó en claro que el conjunto browniano tiene un objetivo claro: sostener la regularidad y seguir sumando, ya sea dentro o fuera de casa.

El empate en el clásico dejó un sabor ambiguo, pero la mirada está puesta en lo que viene. Brown sabe que debe mantener la concentración en la recta final del torneo y, como destacó Minicelli en diálogo con Solo Ascenso, la mentalidad está en seguir proponiendo, competir en cada cancha y sumar puntos que le permitan escalar posiciones.