Fillol: "Nos dolió la derrota, pero sabemos que hay revancha"

"En el partido contra Comunicaciones no tuvimos un gran funcionamiento en general y lo pagamos caro. Nos dolió como toda derrota, pero nos hicimos cargo del mal partido y sabemos que el otro fin de semana hay revancha", afirmó el mediocampista del Mate, haciendo autocrítica y remarcando la responsabilidad del grupo.

Sin embargo, Fillol se mostró confiado en el crecimiento colectivo que atraviesa el equipo dirigido por Fabián Cecconatto. "Creo que el equipo va mejorando día a día. Uno se va acoplando y aumentando su nivel personal. El equipo está unido y mejorando partido tras partido. Creo que, a pesar del golpe con Comunicaciones, estamos cada vez mejor", destacó.

Pensando en lo que hay que corregir para volver a sumar de a tres, el futbolista fue claro: "Para poder sumar de a tres, simplemente hay que cambiar de página y seguir haciendo todo lo bueno que veníamos incorporando en los últimos partidos".

Finalmente, palpitó lo que será el cruce frente a Liniers, un encuentro clave para ambos equipos en la recta final del torneo. "Sabemos que es un partido muy importante para ambos equipos", sentenció.

De esta manera, Fillol dejó en claro que el Criollo buscará reponerse rápido del traspié y recuperar el terreno perdido, con la ilusión intacta de pelear hasta el final.