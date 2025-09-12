Lanús buscará una rápida recuperación para no perder pisada en las alturas

El tropezón con Argentinos Juniors dejó al Granate sin certamen integrador y por eso la mira se posa en la Copa Sudamericana, dado que el martes tocará recibir en casa a Fluminense de Brasil por los cuartos de final. Sin embargo, primero habrá que aparecer en escena para medir fuerzas con la Lepra cuyana.

El desafío no se presenta sencillo, más aún después de la caída reciente, que se suma a la anterior con Vélez en Liniers, que había cortado una extensa racha satisfactoria. Y por eso la expectativa es levantar cabeza, mejorar los números y quedar a tiro de la cima, actualmente en manos de River en la zona B.

Para el cruce es factible que haya varios cambios en relación a los once que saltaron al campo en la cancha de Racing, en Avellaneda, ya que el entrenador Mauricio Pellegrino pretende cuidar a varias piezas claves que, de hecho, no tuvieron tanta labor en los últimos partidos, con son los casos de dos de los referentes del plantel, el capitán Carlos Izquierdoz, que viene de jugar apenas un tiempo con el Bicho, y el volante Marcelino Moreno, que también jugó un periodo, en su caso en el complemento, para intentar revertir lo que finalmente fue derrota.

El resto de la alineación es una incógnita pero se prevén modificaciones para intentar tener piernas frescas y por eso no es de extrañar que se utilicen algunos juveniles que están haciendo sus primeras armas en la competencia profesional.

Todos los cañones están dispuestos para el cotejo con el Flu, en el primer cotejo de la serie en pos de arribar a la nómina de los mejores cuatro equipos de la competencia, y por eso después volverá a tocar jugar un viernes, en ese caso con Platense, para finalmente decantar en la revancha copera en Río de Janeiro.