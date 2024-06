Mujer denunció a su pareja, un ex alto funcionario policial, por una brutal paliza en su casa de Berazategui

Se trata de un nuevo episodio violento de un hombre que amedrenta a una mujer, en este caso una joven madre de 24 años, quien no tuvo más opción que acudir ante las autoridades antes que todo se torne aún más complejo. En todo este lapso, sufrió no solo golpes, sino también amenazas por parte del sujeto con quien mantenía una relación sentimental, ya que él se jactaba de sus contactos en la fuerza para que ella no lo denuncie. Temía por su vida, ya que además este posee armas de fuego y no duda que las podría utilizar.

Ocurrió en una finca situada en calle 138, cuando un subcomisario retirado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, de 60 años, mantuvo una acalorada discusión con su esposa. Al principio eran insultos, hasta que este la tomó de un brazo y le empezó a pegar en el rostro y en todas partes del cuerpo. Tras eso, la tiró al piso y le dio varias patadas que le dejaron severos moretones. Es por ello que la damnificada entendió que no podía seguir viviendo así y pidió ayuda.

Acudió a la Comisaría de la Mujer y la Familia de Berazategui y radicó la correspondiente denuncia para que sean las autoridades quienes se hagan cargo del violento. En sintonía, pidió ciertas medidas hacia el sujeto, como por ejemplo la inmediata exclusión del hogar y una restricción perimetral para que no vuelvan a tener contacto. Cabe destacar que estaban juntos desde que ella tenía 16 años y tienen tres hijos en común, por lo que los investigadores trabajan para saber si ellos también fueron violentados.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 de Berazategui imputó al ex subcomisario y ordenó distintas pericias para saber en qué estado se encuentran la víctima y los pequeños. Le harán el examen de RML, un reconocimiento médico legal por violencia familiar, que sirve para evaluar las agresiones recibidas y hasta qué punto llegaron las mismas.

Cabe destacar que a pesar de los golpes sufridos, la mujer no precisó asistencia médica ya que su vida no corría peligro. De todos modos, tiene estrés postraumático y cuenta con el miedo de que su ex marido tome represalias tras la denuncia que efectuó, teniendo en cuenta que dijo tener contactos a modo de amenaza. Es importante resaltar que estas prácticas se vienen desarrollando desde hace años y tenían a la joven de 24 años como prisionera de su relación.