Multas y acciones penales para quienes arrojen basura en cualquier lado en Berazategui

Las autoridades señalaron que la acumulación de desechos en la vía pública y posterior recolección implica un alto costo, ya que utilizan hasta 60 camiones por día.

El secretario municipal de Control Urbano, Marcelo Sieczka, advirtió: “Vamos a ser muy estrictos con el cuidado y fiscalización de la vía pública, para erradicar estos puntos de arrojo clandestinos de residuos que impactan negativamente en la comunidad y el medio ambiente. Lo que hacemos es detectar a aquellas personas que tiran basura y sancionarlas, a través de acciones administrativas o penales”.

En este sentido, el Municipio recomendó a los frentistas denunciar en el acto a quienes ensucian, llamando de inmediato al Centro de Operaciones Municipal (COM) al 0800-999-2525/0247, todos los días durante las 24 horas.

Por su parte, el titular de la Asesoría Letrada municipal, Gustavo Campos, advirtió: “Nosotros intervenimos luego del no acatamiento de las intimaciones producidas por la no realización de cercos y veredas, el arrojo de basura en la vía pública o la acumulación de basurales en terrenos privados. Eso se traduce en la determinación de multas, denuncias administrativas o acciones penales, en aquellos casos más graves. Con estas acciones no se busca esencialmente la sanción punitiva, sino evitar un riesgo sanitario para la comunidad, ya que este tipo de situaciones se incluyen dentro de los delitos contra la salud”.

Paralelamente, Federico Pereyra, el subsecretario municipal a cargo de los operativos de limpieza, expresó: “Diariamente estamos destinando cerca de 60 camiones a la erradicación de los puntos de arrojo clandestinos de residuos. Eso le genera un costo altísimo al Municipio, en materia de recursos humanos, combustible, etcétera. En esos lugares levantamos de todo: muebles viejos, colchones, bolsas, animales muertos... Puede traer problemas de salud pública y es preocupante”.

Berazategui cuenta con el Centro Municipal de Gestión Sustentable, ubicado en la Avenida Padre Mugica y 162. Abre de lunes a viernes de 6 a 16 y los sábados de 6 a 13. Ahí se reciben los residuos voluminosos (no convencionales), como ramas, escombros, chatarra, artefactos electrónicos y muebles, para su tratamiento adecuado.

A su vez, la titular de la Agencia de Tierras y Hábitat, Cecilia Roldán, informó sobre la importancia de mantener en buen estado las propiedades. “Las ordenanzas municipales indican que los propietarios de inmuebles y terrenos baldíos tienen la obligación de mantenerlos limpios, libres de malezas y basura”, enfatizó.

Roldán agregó: “Cuando se acumula basura en un terreno privado, se puede hacer la denuncia al Centro de Atención al Vecino al 0800-666-3405, de lunes a viernes de 8 a 16. Si los propietarios no hacen el mantenimiento correspondiente, el Municipio les realiza una intimación a 30 días. Si persiste la situación, se confecciona la multa. A su vez, en el caso de que la propia Municipalidad tenga que proceder a la limpieza, los gastos corren a costo de los propietarios”.