Nueva edición de la Feria Origen Tigre en El Talar y Dique Luján

“Origen Tigre brinda un espacio con todas las comodidades a aquellas personas que tengan un emprendimiento propio, para que puedan darlo a conocer en la comunidad y consolidar su crecimiento.

En esta misma línea, el municipio fomenta la capacitación de los vecinos, a través del Tigre Instituto Formativo, con el fin de darles las herramientas necesarias para la inserción al mundo laboral”, expresó el subsecretario de Empleo y Producción, Eduardo Adelinet.

La propuesta inició en 2009 con el objetivo de fomentar el desarrollo laboral, el ingreso económico y, sobre todo, la calidad de vida de los artesanos que residen en el distrito. En cada uno de los stands, pueden encontrarse tejidos, mimbres, cueros, muñequería, bijouterie, artesanía en metales, alpaca, cerámica y materiales reciclables.

“Esta es una iniciativa muy buena para los emprendedores. Estamos muy contentos porque es un paliativo a la situación difícil que hoy vivimos, y el municipio nos ayuda”, comentó Hugo Martínez, participante de la feria.

En tanto, Estela, artesana de El Talar, expresó: “Empecé a pintar macetas y a hacer otras cosas en vidrio; y me enteré que Tigre daba la oportunidad de poder poner un stand. Me gustó, me anoté y acá estoy. Me ayuda mucho como una salida extra laboral”.

Los interesados en participar en próximas ediciones pueden comunicarse a los teléfonos (011) 5282-7583/7566. Para más información sobre la feria, ingresar al Facebook: Origen Tigre