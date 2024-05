Obispado de Quilmes negó que le perteneciera predio en el que funcionaba un desarmadero

El reconocido colegio Santa Lucía ubicado en el barrio Villa Vatteone, perteneciente al Obispado de Quilmes se vio envuelto en una situación que nada tiene que ver con ellos, y por ese motivo desde el Obispado salieron a aclarar la información que comenzó a circular por los medios y los involucra en un hecho ilegal.

En los últimos días, diversos medios de comunicación informaron sobre un allanamiento realizado en un predio que estaría vinculado a la Escuela Santa Lucía de Florencio Varela, por el presunto funcionamiento de un desarmadero de autos.

No obstante, el Obispado quilmeño emitió un comunicado para aclarar que el terreno en cuestión no pertenece a la institución ni a la Escuela Santa Lucía, sino a Promociones Santalucinas, que es una organización particular integrada por exalumnos de la escuela.

De acuerdo a lo expresado el terreno habría sido cedido a un particular en condiciones desconocidas para las autoridades del colegio y del obispado.

Asimismo, el obispo de Quilmes, Carlos Tissera, y el obispo Auxiliar de la Diócesis, Eduardo Redondo, se han puesto a disposición de la Justicia para colaborar en el esclarecimiento de los hechos, además de que acompañan a las autoridades de la Escuela Santa Lucía para que también puedan brindar todo tipo de información dejando en claro que ni el obispado ni las autoridades del colegio tienen decisión ni potestad sobre el uso del terreno mencionado.