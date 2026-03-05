Oposición califica de "cínico" y "agotado" el discurso de Fernando Gray

Para Mazzeo, el jefe comunal apeló a la "culpa externa" como una estrategia para desviar la atención sobre sus 20 años de gestión. En un comunicado con fuerte tono crítico, el edil sostuvo que los derechos vulnerados en el distrito, como la falta de infraestructura y la inseguridad, no son producto de las políticas nacionales recientes, sino de una "administración local ineficiente y opaca" que no ha sabido modernizar el municipio.

"Hablar de avasallamiento de derechos mientras Echeverría acumula carencias estructurales es, como mínimo, un ejercicio de cinismo", sentenció el edil libertario

"Mientras Gray habla de 'derechos', miles de familias soportan calles destruidas, cortes de luz recurrentes, inseguridad en aumento y un municipio opaco que jamás rindió cuentas con seriedad", precisó, sin dejar de apuntar que "Gray habla de defender a los jubilados que ganan una mínima de 400 mil pesos, cuando los sueldos de los municipales no llegan ni a eso".

La réplica de la oposición se estructuró en varios ejes que contradicen los anuncios oficiales:

Obra Pública: Mientras Gray denunciaba la paralización por parte de Nación, Mazzeo afirmó que en el distrito las obras "ya estaban paralizadas mucho antes del 10 de diciembre (de 2023)", señalando un atraso de más de 15 años en infraestructura básica.

Seguridad y Servicios: El concejal cuestionó la eficacia de las cámaras y "paradas seguras" anunciadas, calificándolas de "maquillaje estadístico". Asimismo, calificó de "admisión de incapacidad" el reclamo de Gray por la subestación de Luis Guillón, que lleva 11 años sin resolverse pese a la afinidad política con gobiernos anteriores.

Situación salarial: Uno de los ataques más directos fue la comparación de haberes: "El intendente habla de defender a los jubilados, pero los sueldos de los municipales no llegan ni a la mínima", subrayó el edil.

Desarrollo económico: Mazzeo desestimó el anuncio de la incorporación de siete empresas al régimen industrial, alegando que la generación de 100 puestos de trabajo es insuficiente para un distrito de 350 mil habitantes y culpando a las tasas municipales de "espantar inversiones".

Hacia el final de su descarga, Mazzeo enfatizó el "deterioro histórico del espacio público" y la falta de servicios básicos como cloacas y agua potable en amplios sectores de Esteban Echeverría. Para la oposición, el discurso del intendente fue una muestra de "antipolítica" por la ausencia total de autocrítica tras dos décadas en el poder.

El bloque opositor concluyó ratificando su compromiso de fiscalizar el gasto presupuestado y exigir una gestión basada en la transparencia, marcando que el tiempo de culpar a factores externos por los problemas locales "se ha terminado".

"Los vecinos merecen un Estado municipal moderno, eficiente y honesto. Y vamos a trabajar, con convicción y sin miedo, para construirlo", concluyó.