Javier Milei designó a Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia tras la salida de Cúneo Libarona

En su cuenta oficial de X, Mahiques agradeció la “confianza” del mandatario y sostuvo que “sin justicia no hay futuro posible”. Además, remarcó la necesidad de “instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables”.

El flamante ministro también reconoció la labor de su antecesor y señaló que la Argentina necesita “una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas”.

Asimismo, agradeció a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por su “apoyo permanente” y destacó que asumirá la función con la convicción de que “sin seguridad jurídica no hay inversión, sin reglas estables no hay desarrollo y sin jueces independientes no hay República”.

Minutos después del anuncio presidencial, Mahiques publicó su primer mensaje como ministro, donde enfatizó que el rumbo del Gobierno “exige instituciones que reconstruyan la confianza pública, brinden seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley”.

También subrayó la importancia de proteger a las víctimas, evitar la impunidad y reafirmar que la ley se cumple para todos por igual.

Perfil del nuevo ministro

Oriundo de Mercedes, provincia de Buenos Aires, Mahiques es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la UBA y cuenta con una maestría en Administración de Justicia otorgada por la universidad italiana Unitelma Sapienza.

Desde octubre de 2019 se desempeñaba como fiscal general de la Ciudad y, desde septiembre de 2022, preside la Asociación Internacional de Fiscales (IAP), entidad que nuclea a representantes del Ministerio Público de distintos países.

Con 45 años, fue representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación y ocupó la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Hijo del juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Mahiques, también ejerce la docencia en el Ciclo Básico Común de la UBA y en la Universidad Católica Argentina, además de haber sido subdirector del Instituto Superior de Seguridad Pública entre 2020 y 2024.