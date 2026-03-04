Provincia |

Murió el hombre acusado de abuso sexual infantil que se arrojó al vacío en Tribunales

El deceso ocurrió en el Hospital San Martín de La Plata por muerte cerebral, ya que había ingresado con lesiones severas. Se tiró desde un cuarto piso.

El hombre de 37 años, que se encontraba imputado por un presunto abuso sexual infantil, murió en el Hospital San Martín de La Plata, donde había sido derivado, luego de tirarse desde un cuarto piso en los tribunales donde era juzgado.

Miguel Zacarias había quedado gravemente herido y el deceso ocurrió por muerte cerebral. El señalado estaba detenido desde el pasado martes 3 de marzo por el delito de abuso sexual con acceso carnal, la víctima es una nena de 11 años, hermana de la novia del ahora fallecido.

La causa por abuso sexual era instruida en la Fiscalía 15 en turno de La Plata a cargo de Cecilia Corfield. Hasta el mediodía se había iniciado un expediente por tentativa de suicidio y ahora se recaratuló a suicidio.

Cómo fue el hecho

El episodio tuvo lugar alrededor de las 12:00 de este miércoles en el edificio del fuero penal ubicado en la calle 8, entre 56 y 57, de la ciudad de La Plata.

Según fuentes judiciales, el detenido se encontraba con custodia en unas oficinas del tercer piso para acordar su defensa, luego de haber sido arrestado el martes en la localidad de Tolosa, aledaña a La Plata. acusado por "abuso sexual con acceso carna

Tras ser arrestado, el hombre había quedado detenido en la Comisaría Sexta de La Plata, para luego ser llevado hasta Tribunales, donde funcionan los juzgados de garantías, correccionales y las defensorías en la calle 8.

image

Mientras esperaba en un salón del tercer piso para participar de una reunión con abogados defensores, el detenido mantuvo una discusión con otras personas y de forma imprevista tomó impulso, corrió algunos metros y se lanzó al vacío desde uno de los ventanales.

Zacarías cayó sobre el capot de un auto que amortiguó el impacto del golpe, y luego se corroboró que pertenecía al juez Eduardo Silva Pelossi. De inmediato, se activó el operativo de emergencias para rescatar al detenido, cuya conducta además dio inicio a otra causa penal en su contra.

