Para Fabián Lisa, "si hubo un equipo que mereció ganar, fue Brown"

"Partido difícil, sabíamos cómo ellos funcionan, con un trabajo de mediano a largo plazo ya del año pasado en la C, con jugadores desde hace más de tres años y eso en el fútbol tiene mucho que ver", explicó Lisa sobre el desafío que representó enfrentar al puntero del campeonato.

El técnico también resaltó la evolución del equipo en comparación con la derrota sufrida ante UAI Urquiza en Villa Lynch. "Tuvimos algunos errores en la fecha pasada que pudimos solucionar, sobre todo defensivamente. El equipo estuvo a la altura, nos faltó un poco más en ataque, desenredar lo que nos proponían. Así y todo, me pareció que tuvimos más presencia en el área, dentro de un trámite parejo. Si tendría que haber habido un ganador, tendría que haber sido Brown", afirmó el ex técnico de Talleres de Escalada y UAI Urquiza.

Lisa reconoció que aún hay detalles por ajustar, pero valoró los avances mostrados por el plantel. "Tenemos que seguir trabajando, el equipo se va ensamblando y encontrando cosas que queremos que tenga para poder mejorar el rendimiento permanentemente, defensiva y ofensivamente. En cuatro partidos, en tres mantuvimos la valla invicta, y salvo el partido anterior, que con los muchachos lo hemos hablado, no terminamos conformes. No éramos los que hicimos ese partido, pero este y los dos primeros se asemejan más a lo que buscamos. Vamos avanzando, que es lo importante", destacó.

La categoría exige constancia y saber capitalizar puntos incluso en partidos donde no se puede imponer condiciones. Sobre esto, Lisa subrayó: "Acá hay que sumar, obviamente que salimos a ganar el partido, por momentos se hace mejor, por otros no tanto. Tenemos que seguir mejorando en tener más claridad a la hora de atacar, que no es fácil porque a veces los rivales se repliegan. Atacamos, pero faltó eficacia".

En cuanto a su adaptación al club y el apoyo recibido, Lisa se mostró satisfecho con el presente del grupo. "La gente nos está acompañando, estamos muy cómodos en el club, trabajamos con mucha tranquilidad, cada vez más unidos entre todos. Nosotros, más allá del desarrollo del partido, el equipo siempre va a buscar los tres puntos y es la mejor manera de brindarle a la gente confianza", expresó.

Con este empate, Brown llegó a siete puntos, a igual distancia del puntero Real Pilar. Sin embargo, el Tricolor tendrá una chance clave para recortar diferencias este miércoles cuando enfrente a Acassuso en Boulogne, por el encuentro pendiente de la 2ª fecha, a partir de las 15:30. Además, resta reprogramar el partido de la 5ª fecha frente a Sportivo Italiano .

Por otra parte, por la 8ª fecha, Brown visitará a Villa San Carlos en Berisso el próximo domingo a las 15:30. Será una nueva oportunidad para demostrar su crecimiento y seguir escalando posiciones en la tabla.