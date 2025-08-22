Para Monti, en Temperley "la base es mantener el arco en cero"

La frase resume la actualidad del Gasolero, uno de los equipos más sólidos en el aspecto defensivo dentro de la Primera Nacional. El conjunto dirigido por Rubén Forestello lleva 18 partidos sin recibir goles y es, además, el que más veces terminó con el arco invicto en lo que va del campeonato. Esa fortaleza lo sostuvo entre los primeros lugares de la zona B y lo mantiene en puestos de Reducido.

El último ejemplo fue el empate sin goles ante Chacarita, un resultado que extendió la racha de encuentros sin sufrir tantos en contra, aunque a la vez significó el tercer empate consecutivo para el Celeste. La serie de igualdades impidió dar un salto más grande en la tabla y sembró alguna duda sobre la capacidad del equipo de meterse en la pelea por el liderazgo.

Monti, uno de los pilares del fondo y con pasado en Deportivo Merlo, también se refirió al desafío inmediato: el cruce frente a Defensores de Belgrano en el estadio Alfredo Beranger. "Hay que ganar y eso lo tenemos en claro. Venimos de tres partidos y tenemos que ganar más allá de que los puntos que sumamos fueron importantes. Ante San Telmo, el último que jugamos de local, merecimos ganar y por eso vamos a preparar este partido mentalizado en buscar el triunfo", remarcó.

El compromiso del domingo será clave para que Temperley pueda romper la racha de empates y sostenerse firme en la pelea grande. Con un bloque defensivo que responde cada fin de semana y con Monti como voz autorizada, la apuesta del Gasolero está marcada: mantener el arco cerrado para que los goles hagan la diferencia del otro lado.