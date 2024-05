Párroco de iglesia de Wilde, cansado de ola de hechos delictivos

La misiva pública fue escrita por el cura Fabián Esparafita, de Nuestra Señora del Carmen, ubicada en Wilde, quien detalló los episodios, en los cuales no sólo golpearon y amenazaron, sino que robaron, rompieron y saquearon las instalaciones del establecimiento religioso, como por ejemplo, el cinerario donde descansan los restos de creyentes fallecidos.

Esparafita reveló que dos personas saltaron las rejas perimetrales y atacaron a “dos mujeres, dirigentes scouts, que se encontraban pernoctando en carpa para cuidar un emprendimiento organizado por el grupo”. “No sólo tajearon la carpa, sino que con violencia armada amenazaron a las dirigentes con fines de robo; tras el daño ocasionado huyeron a pie”, sintetizó.

En un segundo hecho, mencionó que “vandalizaron la Ermita de la Virgen del Carmen que custodia el cinerario parroquial, rompieron la puerta, dañaron la imagen y sustrajeron una placa que invitaba a la memoria y oración por los caídos en Malvinas”.

Luego, el padre describió que, al igual que en el primer caso, saltaron la reja de la vereda y otra que comunica con otras instalaciones interiores, ingresaron al predio parroquial, escrucharon varios salones de la parroquia dañando y sustrayendo elementos de los grupos scouts, de las guías y de Cáritas”.

Cansado de la ola delictiva, consideró que “pensar que esto que vivimos es fruto de alguna medida inmediata es ceguera o incapacidad de juicio; lo que sucede hoy es el resultado de una serie de acciones desarrolladas en el tiempo”.

También, apuntó que “de las políticas de seguridad, de trabajo, de economía, etcétera, esperamos que se estén ocupando aquellas personas a quienes hemos elegido para que organicen y promuevan con sus leyes una vida ciudadana mejor, y es de esperar que cada poder del Estado haga lo propio con este mismo fin”.

Sin embargo, analizó que si “tratamos a los demás como cosas útiles que solo sirven si me benefician “a mí”, todo lo demás se convierte en relativo y la violencia es el estilo de trato para prevalecer sobre los demás”.

Y al concluir, recalcó que “si no volvemos a poner a Dios en el centro de nuestra vida, si no escuchamos su palabra, si no le ofrecemos un oído atento y un corazón disponible, seguiremos poniendo rejas, cerramientos electrificados, alarmas y cámaras, pero como resulta de la evidencia cotidiana seguiremos estando de mal en peor”.