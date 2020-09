En esta oportunidad, la entrega se llevó a cabo en la Escuela Secundaria N° 6 “Esteban Laureano Maradona” del barrio Peruzzotti.

Durante el acto, Achával expresó: “Hoy entregamos más de 1.900 netbooks a 23 escuelas del municipio. Pero no solo entregamos una computadora; hay una visión de que éstas tengan conectividad, que el servicio público de Internet llegue a todo el pueblo. Hacerlo en el marco de una pandemia, cuando esos chicos la puedan usar en sus hogares, significa que realmente pensamos en políticas públicas inclusivas que buscan zanjar la desigualdad en general. Estas netbooks son una herramienta que les permitirá a los chicos de nuestras escuelas seguir formándose y estudiando”.

Respecto a la visita de Trotta, el intendente afirmó: “Ésta visita tiene una profunda importancia y se enmarca en la afirmación de que los hechos se concretan. Muchas veces se firmaron convenios que luego no se concretaban. Se hicieron muchas promesas en el pasado, en la anterior gestión, y hemos visto que las computadoras no se distribuían y quedaban juntando polvo en un galpón. No solo le quitaron la posibilidad a los chicos de acceder a las computadoras sino que instrumentaron una clara política de desinversión en la educación pública. Hoy los chicos las tienen a su alcance y esto muestra una coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos”.

“Somos parte de un proyecto político que cree en la educación como igualdad de derechos y de más oportunidades -agregó Achával-. Desde Pilar sentimos el acompañamiento del presidente, del gobernador y de un proyecto que se compromete con su gente. Sabemos del esfuerzo que significa el cuidarse en esta pandemia pero saldremos adelante entre todos, con un replanteamiento del sistema educativo pero también llevando herramientas a los pilarenses” finalizó.

Por su parte, el ministro Trotta destacó: “La voluntad del Estado es de ampliar derechos, no regalamos nada sino que garantizamos el acceso a esta herramienta pedagógica”. “Dimos un paso importante con el presupuesto que presentó el gobierno para romper la inercia de desinversión educativa que vivió el país durante 4 años. Esto va a recuperar los procesos de inversión en construcción de jardines y escuelas en toda la argentina, distribuir computadoras, libros, manuales, avanzar en la formación docente, dar el debate constante de la recomposición del salario y en la conectividad y en la gratuidad de este servicio. Por último, les pido que sostengan el esfuerzo. No va a haber mayor promotor de volver a la escuela que éste ministro, pero cuando sea seguro”, finalizó el funcionario.

Del acto de entrega participaron funcionarios municipales, consejeros escolares, directivos, alumnos y padres. Además, fue transmitido en vivo a través de las redes sociales del municipio para que pueda ser seguido por toda la comunidad.