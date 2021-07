Pilar: procesaron por desvío de fondos al ex intendente Nicolás Ducoté

El juez dictó el procesamiento sin prisión preventiva de Ducoté, por el delito de administración infiel cometida en perjuicio de la administración (artículos 45 y 173 inciso 7°, más artículo 174 inciso 5° del Código Penal), y ordenó también la prohibición de salida del país, informaron este lunes fuentes judiciales.

Además, le fijó un embargo de $100.000.000 y le decretó la inhibición general de bienes, al encontrarlo -junto a otros ex funcionarios de la municipalidad de Pilar- prima facie penalmente responsable del delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública.

La imputación

El procesamiento dictado por González Charvay corresponde a las irregularidades cometidas en tres convenios diferentes firmados en 2016 entre el Ministerio del Interior, en aquel año encabezado por Frigerio, y la Municipalidad de Pilar.

Dos de ellos tenían que ver con ejecución de obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario en el Barrio Monterrey y Barrio Peruzzotti, y otro por la entrega de microcréditos para el mejoramiento habitacional, infraestructura básica y obras complementarias.

En los primeros dos casos, la Justicia investiga si hubo pago de sobreprecios o erogaciones por labores que no se concretaron, como el caso de una planta depuradora en el Barrio Peruzzotti.

En cuanto a los microcréditos, se investiga si hubo direccionamiento en el dinero que debía ser usado para refaccionar viviendas o conectarlas a la red de gas o agua.

En el fallo, el juez González Charvay explicó la actuación del ex intendente y de los ex funcionarios municipales: Nicolás José Ducoté, Juan Pablo Martignone, Federico Leonhardt, Guillermo Horacio Iglesias, Osvaldo Nicolás Caccaviello, Sandra Sosa, Miguel Sergio Russo, Norberto Giulianelli, Gabriel Adrián Lucero y Fernando María Bonafede, actuaron en forma mancomunada, coordinada y funcionalmente, en la continuación y concreción de una serie de actos jurídicos que, violando los deberes a su cargo, obligaron y comprometieron abusivamente al erario cuya administración le fuera confiada al primero de los nombrados, generándole en forma directa un grave e irreversible perjuicio patrimonial.

Los otros imputados

Por el mismo caso, el juez dictó falta de mérito de los ex funcionarios Iván Kerr, ex secretario de Vivienda; y Mariana Klemensiewicz, ex secretaria de Infraestructura Urbana del ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la gestión Cambiemos, quienes también habían sido indagados.

Además, dictó el sobreseimiento respecto a Federico Bustelo, Fabián Arias, Cecilia Cabrera, Natalia Toso, Ignacio Azarola, Marcelo Sfeir, Gustavo Queralt, Agustín Baldo y Tomas Biblioni.

Además de jefe comunal de Pilar entre 2015 y 2019, Ducoté fue director ejecutivo del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) entre 2000 y 2007, y luego fue concejal por el PRO en ese distrito del norte del conurbano, primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires.

Fuente: Télam