Pinto: "Me tomó por sorpresa mi salida"

En contexto, aún es más difícil comprender el por qué de la salida del ex lateral derecho de Boca. Los números del Mate están muy por encima de la media y desde el plantel aseguran que no hubo conflictos con el entrenador. Así como se sorprendió la gente, también se sorprendió el propio Pinto, quien aclaró: "Desde mi lugar, no puedo explicar mucho la decisión. Eso corresponde más a la dirigencia. A nosotros nos sorprendió mucho la decisión por todo lo que resalté anteriormente. Aceptamos lo que nos dijeron sin mucha oposición porque no queríamos generar mal clima ni romper ningún laso positivo que habíamos generado en el último tiempo".

En diálogo con Deportes del Sur, el ex DT del Criollo repasó cómo fue su desempeño en el cargo y destacó: "Habíamos terminado una primera rueda excepcional, más allá que hubo cosas para corregir. Creíamos que nos faltaba, quizás, un poco de contundencia arriba y de eso en la parte defensiva tuvimos números muy positivos, fuimos la valla menos vencida, el equipo que menos perdió. Respetamos la decisión, pero lógicamente nos sorprendió porque el trabajo era positivo".

Lo curioso de sus últimas declaraciones no es que le desee suerte el próximo cuerpo técnico, sino que Pinto afirmó que "se inventaron muchas cosas", cuando su salida se produjo sin siquiera saberse algo respecto de los motivos, ni se rumoreó nada al respecto. "Tuvimos una charla donde nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir y quedaron las cosas claras. Me quedo con el hermoso grupo de jugadores que formamos. Se inventaron muchas cosas y vengo para aclarar todas esas mentiras. Lo único que tengo para decir es que le deseo el mayor de los éxitos a Argentino de Quilmes y al nuevo cuerpo técnico", concluyó.