"Podemos estar en la pelea hasta la última fecha", aseguró Matías Córdoba

El entrenador destacó el progreso del equipo en comparación con temporadas anteriores y subrayó cómo han logrado corregir errores clave que antes les costaban puntos importantes. "Al principio, el objetivo era mejorar lo que habíamos hecho el año pasado, pero ahora estamos convencidos de que podemos llegar vivos a la última fecha", agregó.

Córdoba también hizo hincapié en la importancia del aspecto mental en una categoría tan competitiva como la Primera B. "En esta categoría, lo anímico y la capacidad de sobreponerse a los errores son determinantes. Siento que, a lo largo de estas fechas, hemos ido corrigiendo esas cosas que nos han traído a este momento", explicó.

Con 18 meses al frente del club, el técnico resaltó la solidez del proyecto institucional y cómo ha permitido mantener al equipo en los primeros puestos de la tabla. "Cuando uno apuesta a un proyecto a largo plazo, pueden pasar cosas como estas. Me tocó estar como jugador y ahora como técnico, y he visto un crecimiento enorme. Antes no quería venir a Dock Sud, y hoy muchos ven al club como una gran oportunidad para crecer", concluyó en diálogo con Radio Urbe.

Dock Sud tendrá descanso en la próxima fecha, pero regresará a la acción en la jornada 18, donde buscará seguir alimentando sus ilusiones de campeonato. Mientras tanto, el equipo se mantiene a tres puntos del líder Midland, en una posición privilegiada para soñar con el ascenso.